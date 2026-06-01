Правительство запретило вывоз авиационного керосина из России
Ограничения на продажу авиационного топлива для за рубеж продлятся до конца осени, они призваны стабилизировать внутренний рынок, сообщили в пресс-службе правительства.
Российские власти временно остановили реализацию авиационного топлива за рубеж, передает ТАСС.
Мера будет действовать до 30 ноября 2026 года.
«Правительство продолжает работу по поддержанию надежного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом. Новым постановлением введен временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах», – сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Там подчеркнули, что главная задача принятого решения заключается в сохранении стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Исключение составят партии, оформленные на таможне до вступления документа в силу, поставки по межправительственным соглашениям и горючее в баках воздушных судов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая глава Минэнерго Сергей Цивилев допустил введение ограничений на экспорт керосина. В начале месяца мировая авиаотрасль столкнулась с реальным дефицитом горючего