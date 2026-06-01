    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА
    Лукашенко уличил Пашиняна во вранье о газе
    Зеленский раскрыл реакцию США на письмо о ракетах для ПВО
    Морпех ВС РФ со знанием «мовы» пленил трех бойцов ВСУ
    Российские военные весной освободили 63 населенных пункта
    Иран нанес ответный удар по американской военной базе
    ЕС начал искать способы защиты Euroclear после решения суда в Москве
    Таможня объяснила очередь на въезде в Россию со стороны Эстонии
    Россия призвала ОБСЕ оценить преступления против детей на Украине
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил её и всегда был за её интересы. Герцен – скорее, иноагент, желавший России поражения.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    1 июня 2026, 09:09 • Новости дня

    Правительство запретило вывоз авиационного керосина из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ограничения на продажу авиационного топлива для за рубеж продлятся до конца осени, они призваны стабилизировать внутренний рынок, сообщили в пресс-службе правительства.

    Российские власти временно остановили реализацию авиационного топлива за рубеж, передает ТАСС.

    Мера будет действовать до 30 ноября 2026 года.

    «Правительство продолжает работу по поддержанию надежного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом. Новым постановлением введен временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах», – сообщили в пресс-службе кабинета министров.

    Там подчеркнули, что главная задача принятого решения заключается в сохранении стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Исключение составят партии, оформленные на таможне до вступления документа в силу, поставки по межправительственным соглашениям и горючее в баках воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая глава Минэнерго Сергей Цивилев допустил введение ограничений на экспорт керосина. В начале месяца мировая авиаотрасль столкнулась с реальным дефицитом горючего

    31 мая 2026, 21:23 • Новости дня
    Более 10 млн россиян поучаствовали в предварительном голосовании «Единой России»

    Tекст: Ольга Иванова

    Завершилось электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в котором приняли участие более 10 млн избирателей по всей стране.

    Более 1300 участников специальной военной  подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России», передают РИА «Новости» со ссылкой на руководителя партии Дмитрия Медведева.

    «Наша партия исполняет поручение президента о максимальном увлечении участников специальной военной операции в избирательный процесс в целях управления страной», – заявил политик.

    По словам Медведева, в качестве избирателей во время партийного праймериз свои голоса отдали более 10 млн граждан страны. При этом конкурс на места в Госдуме составил около 12 человек на место, а в региональные парламенты – около семи.

    Отмечается, что процедура прошла практически без нарушений, несмотря на попытки извне нарушить работу цифровой системы. Окончательные итоги онлайн-голосования, которое проходило с 25 по 31 мая, партия обсудит в понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование на специализированном портале.

    В списках кандидатов на выборы в Госдуму числятся более 4 тыс. человек.

    На предварительном голосовании для участников спецоперации сохраняется надбавка в виде дополнительных 25% голосов.

    31 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна о транзите газа через Армению
    Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна о транзите газа через Армению
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в реалистичности планов премьер-министра Армении Никола Пашиняна организовать новый транзит газа через территорию закавказской республики. Белорусский лидер назвал эти обещания «враньем» и призвал армянский народ не повторять судьбу Украины.

    Президент Белоруссии раскритиковал высказывания руководства Армении после саммита ЕАЭС в Астане. Белорусский лидер усомнился в заявлениях Никола Пашиняна о строительстве газопровода, передает корреспондент БЕЛТА.

    «Недавно я услышал из заявления Пашиняна: «Вот через нас трубы пойдут, и нам будут платить газом. И газа, и денег будет много». Слушайте, когда это еще будет – вопрос», – заявил глава государства.

    «Народ, люди же в детали не погружаются. Откуда какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям. Какие трубы, откуда трубы эти будут идти и кто этот газ им даст, и какие деньги будут?» – подчеркнул Лукашенко.

    Президент Белоруссии напомнил, что Россия продает Еревану беспошлинный природный газ по 150-160 долларов за тысячу кубометров, тогда как в Евросоюзе цена достигает 550-650 долларов. Лукашенко связал громкие заявления армянского руководства с предстоящими 7 июня парламентскими выборами.

    «Мы не давим народ, тем более мы же понимаем, что тут игра политическая – завтра выборы в Армении. Естественно, это крутят-мутят под выборы. Но руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. И члены ЕАЭС все единогласно с этим согласились», – сказал белорусский лидер.

    По словам белорусского лидера, игры политиков доходят до унижения Евразийского экономического союза, с чем единогласно согласны все члены объединения.

    Лукашенко призвал армянский народ быть мудрым и не повторять сценарий, который произошел на Украине.

    «Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми, – подчеркнул глава государства. – Прежде чем делать такой шаг, армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение – мы с ним согласимся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Министерство иностранных дел России направило Еревану уведомление о возможной денонсации соглашения по льготным поставкам газа.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил армянское руководство о неизбежности перехода на европейские цены на топливо.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    31 мая 2026, 13:49 • Новости дня
    Лукашенко ответил на угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

    Лукашенко назвал трепом угрозы Зеленского атаковать белорусскую территорию

    Лукашенко ответил на угрозы Зеленского в адрес Белоруссии
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал трепом угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска и напомнил об «очень серьезной цели» на Украине «недалеко от Беларуси».

    Во время саммита ЕАЭС в Астане президента Белоруссии попросили прокомментировать агрессивные заявления Киева о потенциальных ударах по 500 объектам в республике, передает ТАСС.

    «Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это ж они тоже понимают», – заявил Александр Лукашенко.

    Политик добавил, что считает подобные высказывания украинской стороны обычной болтовней. «Пусть меня Владимир Александрович [Зеленский] извинит за это, но это треп какой-то», – сказал Лукашенко.

    «Идет война, идет жуткое давление. Пережить это не так просто. Ну и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль. Поэтому я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию», – добавил Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский пригрозил руководству Белоруссии превентивными мерами.

    В ответ Александр Лукашенко отказался реагировать на подобные заявления украинского лидера.

    На фоне этих событий белорусская сторона зафиксировала попытки атак украинских беспилотников на границе.

    31 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Зеленский раскрыл реакцию США на его письмо о ракетах для ПВО

    Зеленский пожаловался на молчание США о поставках ракет для ПВО

    Зеленский раскрыл реакцию США на его письмо о ракетах для ПВО
    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон проигнорировал обращение Киева с просьбой увеличить поставки зенитных комплексов и ракет на фоне растущего дефицита в украинской армии.

    Владимир Зеленский сообщил, что Белый дом и американский Конгресс оставили без ответа его письмо о необходимости дополнительных поставок систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». Ранее он направил официальное обращение президенту США Дональду Трампу, указав на острую нехватку боеприпасов в вооруженных силах страны.

    «Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», – заявил Зеленский в интервью телеканалу CBS. По данным The New York Times, ракеты для систем ПВО, на которые рассчитывает Киев, сейчас активно расходуются на Ближнем Востоке.

    Зеленский выразил недовольство тем, что во время обострения ближневосточного конфликта США и Израиль за первые сутки использовали 800 ракет Patriot. По его словам, Украина не располагала таким арсеналом с 2022 года. В Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский направил Дональду Трампу письмо о критической нехватке систем ПВО.

    Американские власти оставили данное послание без ответа.

    Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал найти способ для оказания военной поддержки Киеву.

    31 мая 2026, 11:24 • Новости дня
    WSJ: В США нашли способ сбивать дроны без дорогостоящих ракет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военнослужащие Корпуса морской пехоты США в ходе учений на Филиппинах испытали систему противодействия беспилотникам MADIS, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), комплекс состоит из двух бронемашин MADIS (Marine Air Defense Integrated System), оснащенных радаром, ракетами Stinger, пулеметами и средствами радиоэлектронной борьбы. Главная цель разработки заключается в предоставлении военным выбора между орудиями, ракетами и средствами подавления для защиты объектов без лишних затрат, пишет РБК.

    Идея системы MADIS как средства борьбы с БПЛА заключается в том, чтобы предоставить военным несколько вариантов контрмер – орудия, ракеты или средства РЭБ – чтобы они могли выбрать наилучший способ защиты войск и других объектов от дронов, не полагаясь только на дорогостоящее вооружение.

    Ключевой особенностью комплекса стала возможность стрельбы 30-миллиметровыми боеприпасами с неконтактным взрывателем.

    Бывший техник НАТО Стивен Сойер отметил, что такие снаряды менее точны, но обходятся значительно дешевле. Пять выстрелов стоят около 11 тыс. 250 долларов, тогда как одна ракета Stinger оценивается в 430 тыс. долларов, а перехватчик Coyote – от 100 до 125 тыс. долларов.

    Специалист добавил, что новые снаряды отлично справляются с аппаратами семейства Shahed. Однако оборонные предприятия все еще испытывают трудности с массовым выпуском таких боеприпасов. «Бесконтактные взрыватели – это точные электромеханические устройства, и производителей, которые создают их в больших масштабах, немного», – резюмировал Сойер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о поиске новых методов борьбы с недорогими иранскими дронами.

    Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Радмила Шекеринская сообщила о разработке экономичных средств противодействия беспилотным аппаратам.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на экономическую невыгодность применения зенитных ракет стоимостью сотни тысяч долларов для уничтожения подобных целей.

    31 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    Оверчук спрогнозировал сложную ситуацию с поставками энергоносителей в Армению
    Оверчук спрогнозировал сложную ситуацию с поставками энергоносителей в Армению
    Tекст: Ольга Иванова

    В Ереване может сложиться очень сложная ситуация с резким скачком цен на газ из-за необходимости закупать российское топливо через посредников с 30% экспортной пошлиной, считает вице-премьер России Алексей Оверчук.

    Оверчук заявил, что у закавказской республики фактически нет альтернативы российскому топливу. Главным вопросом остается маршрут его поставок, передают «Вести». Политик предупредил о возможных трудностях с обеспечением Армении энергоносителями.

    «Им всего лишь нужно взглянуть на карту, посмотреть на то, какие трубопроводы там даже сейчас действуют. Сразу увидят, от кого они будут получать российский газ с учетом экспортной пошлины 30%, с учетом того, что это будет рыночная цена. И с учетом того, что посредники тоже захотят получить свою долю дохода», – подчеркнул вице-премьер.

    Оверчук отметил, что из-за пошлин, рыночной стоимости и участия посредников топливо станет значительно дороже. В результате в Армении сложится очень тяжелая ситуация, хотя Россия совершенно не желает такого исхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский МИД допустил денонсацию соглашения по льготным поставкам газа в Армению.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев спрогнозировал переход Еревана на европейские цены на топливо.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем планы армянского руководства по организации нового газового транзита.

    31 мая 2026, 12:49 • Новости дня
    Россиянка Ильтерякова завоевала золото на ЧЕ по художественной гимнастике
    Россиянка Ильтерякова завоевала золото на ЧЕ по художественной гимнастике
    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская гимнастка София Ильтерякова впервые в карьере завоевала золото в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

    Судьи высоко оценили мастерство 15-летней девушки в упражнениях с обручем, передает РИА «Новости»

    Соревнования проходят в болгарском городе Варне с 27 по 31 мая. Отечественные атлеты выступают на турнире под национальным флагом и с гимном страны.

    Соответствующее решение о допуске россиян к международным стартам с государственной символикой принял исполком World Gymnastics 17 мая. Вскоре аналогичную позицию официально утвердил Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповых упражнениях на турнире в Варне.

    Днями ранее россиянка Яна Заикина выиграла золото на этом первенстве Европы среди юниоров.

    В апреле Международная федерация гимнастики вынесла Софии Ильтеряковой официальное предупреждение за инцидент с флагом Украины.

    31 мая 2026, 11:39 • Новости дня
    Российский морпех со знанием украинского языка взял в плен троих бойцов ВСУ
    Российский морпех со знанием украинского языка взял в плен троих бойцов ВСУ
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский военнослужащий, знающий украинский язык, сумел взять в плен троих боевиков ВСУ на Запорожском направлении, сообщил заместитель командира взвода соединения морской пехоты в составе группировки войск «Восток» с позывным «Бальтазар».

    Боец соединения морской пехоты в составе группировки войск «Восток» сумел взять в плен троих военнослужащих ВСУ, передает РИА «Новости». Информацией об успешных действиях подчиненного поделился заместитель командира взвода с позывным «Бальтазар».

    По словам офицера, российский морпех вышел прямо на позиции противника. Используя украинский язык, он быстро расположил к себе украинских солдат. При этом сам морпех является уроженцем Ленинградской области.

    «Поговорить с ними смог, стрельнуть сигарету. Он взял пулеметно-штурмовую группу в плен – это было три человека», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале штурмовики российской группировки «Восток» захватили в плен украинских военнослужащих в Запорожской области.

    В ноябре прошлого года бойцы этого же объединения взяли в плен восемь солдат противника в Днепропетровской области.

    Весной прошлого года российский морпех одолел украинского военного в рукопашной схватке на берегу Днепра.

    31 мая 2026, 11:00 • Новости дня
    Снимок с Путиным оказался единственным групповым фото Трампа в Пальмовой комнате Белого дома

    Фото с Путиным стало единственным групповым снимком Трампа в Пальмовой комнате

    Снимок с Путиным оказался единственным групповым фото Трампа в Пальмовой комнате Белого дома
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фотография с президентом России Владимиром Путиным стала единственным групповым фото президента США Дональда Трампа в Пальмовой комнате Белого дома.

    Фотография президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стала единственным групповым снимком Трампа в Пальмовой комнате Белого дома, сообщает РИА «Новости». Остальные три фотографии, размещённые в этой комнате, изображают Трампа в одиночестве. Об этом рассказала журналистка, ссылаясь на недавний сюжет телеканала Fox News, где американский лидер провёл экскурсию для своей невестки Лары Трамп.

    Снимок был сделан во время встречи президентов России и США, которая прошла на Аляске 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В ходе переговоров лидеры обсудили возможные пути урегулирования конфликта на Украине, а также перспективы долгосрочного мира в регионе.

    По итогам саммита, обе стороны выразили удовлетворение результатами диалога. Владимир Путин особо подчеркнул, что Россия заинтересована в достижении долгосрочного урегулирования и считает возможным завершение конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американская журналистка заметила снимок лидеров с саммита на Аляске в вестибюле Белого дома. В августе прошлого года кадры с этих переговоров повесили рядом с залом ожидания украинской делегации. Представители американской администрации назвали совместную фотографию политиков исторической.

    31 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Очередь выстроилась на въезде в Россию со стороны Эстонии

    Tекст: Ольга Иванова

    На контрольно-пропускном пункте в эстонской Нарве образовалась значительная очередь из желающих въехать на территорию российского Ивангорода.

    Скопление людей на границе зафиксировали камеры внешнего видеонаблюдения, передает РИА «Новости». Трансляция показывает, что очередь на въезд в Россию сохраняется с эстонской стороны.

    На опубликованных кадрах видно несколько десятков человек, многие из которых ожидают перехода границы с чемоданами. Кроме того, на прилегающей парковке скопилось около 70 автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Нарвы предупредили о неизбежном росте очередей из-за ограничения работы погранперехода.

    В начале месяца на пункте пропуска со стороны Эстонии образовалось большое скопление людей.

    В прошлом году глава эстонского МВД отказался смягчать пропускной режим на российской границе.

    31 мая 2026, 16:31 • Новости дня
    WSJ: ООН оказалась на грани банкротства из-за отсутствия платежей США и КНР
    WSJ: ООН оказалась на грани банкротства из-за отсутствия платежей США и КНР
    Tекст: Дарья Григоренко

    ООН столкнулась с острым финансовым дефицитом из-за неуплаты многомиллиардных взносов двумя ключевыми странами-участницами, что уже привело к массовым увольнениям сотрудников и закрытию офисов, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal, ООН испытывает острую нехватку средств. Задолженность Соединенных Штатов перед организацией достигла 4 млрд долларов, а долг Китая составляет 455 млн долларов. На эти два государства приходится 42% базовых затрат объединения, передает РИА «Новости».

    «ООН находится на грани банкротства по мере того, как США и КНР приостановили выплаты организации в борьбе за контроль», – отмечает издание Wall Street Journal. Из-за нехватки денег руководство пошло на масштабное урезание расходов, сократив три тысячи должностей в секретариате и закрыв часть офисов. В нью-йоркской штаб-квартире даже отключили эскалаторы.

    Ситуация осложняется тем, что структура не имеет права брать взаймы. При этом полномочия руководства по увольнению персонала сильно ограничены, хотя на зарплаты уходит 70% всех трат. Решения о найме принимают 193 государства-члена, которые предпочитают запускать новые инициативы вместо оптимизации 40 тыс. действующих программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об угрозе финансового коллапса организации из-за нехватки средств.

    Президент США Дональд Трамп назвал себя способным быстро стабилизировать бюджетное положение структуры.

    Позже Вашингтон направил около 160 млн долларов в счет частичного погашения задолженности.

    1 июня 2026, 00:10 • Новости дня
    Таможня объяснила очередь на въезде в Россию со стороны Эстонии

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотни путешественников застряли на эстонском контрольно-пропускном пункте «Нарва 1» в ожидании перехода на российскую территорию из-за работы эстонских служб, так как с российской стороны очереди не было, сообщил начальник таможенного поста МАПП Ивангород Санкт-Петербургской таможни Евгений Скорюков.

    «Перед пунктом пропуска «Нарва 1» на эстонской стороне сегодня образовалась очередь из желающих попасть в Россию. Задержки на сопредельной стороне связаны с работой эстонских государственных органов», – сказал он РИА «Новости».

    Скорюков указал на то, что на российской границе скоплений людей не зафиксировано, таможенный пост в Ивангороде работает штатно, принимая прибывающих без задержек.

    Напомним, 31 мая на контрольно-пропускном пункте в эстонской Нарве образовалась значительная очередь из желающих въехать на территорию российского Ивангорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Нарвы предупредили о неизбежном росте очередей из-за ограничения работы погранперехода. В начале мая на пункте пропуска со стороны Эстонии образовалось большое скопление людей.


    31 мая 2026, 09:42 • Новости дня
    Премьер Чехии признал провал плана по военным расходам НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал, что его страна, вероятно, не достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП в этом году. Однако он считает, что у него есть преимущество перед другими европейскими лидерами благодаря поддержке президента США Дональда Трампа, сказал он газете Financial Times (FT).

    Глава чешского правительства Андрей Бабиш подтвердил вероятность отставания от целевых показателей оборонных трат в текущем году, передает ТАСС. Политик рассчитывает избежать жесткой критики благодаря поддержке американского лидера Дональда Трампа, о чем он рассказал британской газете Financial Times.

    Бабиш подчеркнул особый характер своих отношений с президентом США. «Я встречался с американским лидером пять раз и подвергался за это критике, но теперь рассчитываю на преимущество», – заявил политик.

    Проект военного бюджета страны на 2026 год формально сверстан на уровне 2,1% ВВП. При этом в данную сумму заложены траты на строительство автомагистрали, что не учитывается по стандартам Североатлантического альянса. Правительство вынуждено бороться с серьезным дефицитом средств, оставшимся от предыдущего руководства.

    Ожидается, что вопрос финансирования станет главной темой предстоящего июльского саммита в Анкаре. Европейские страны всерьез опасаются недовольства Вашингтона. Ранее американские представители неоднократно требовали от союзников подробных отчетов об увеличении военных бюджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выдвинул странам НАТО ультиматум об обязательном увеличении оборонных расходов до 5% ВВП.

    Бывший тогда лидером оппозиции Андрей Бабиш назвал эту цель совершенно нереалистичной для Чехии.

    В декабре прошлого года президент республики Петр Павел назначил политика новым премьер-министром страны.

    31 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Песков раскрыл секрет идеального перекуса при напряженной работе

    Песков назвал изюм лучшим способом быстро получить энергию

    Песков раскрыл секрет идеального перекуса при напряженной работе
    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился личным секретом поддержания работоспособности на важных мероприятиях.

    «Изюм. Хороший изюм – это я еще с Турции знаю: в течение трех секунд глюкоза попадает в кровь», – пояснил Песков журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос о том, чем лично он подзаряжался во время мероприятий саммита Евразийского экономического союза в Астане, передает РИА «Новости».

    На замечание репортера о том, что перед одним из заседаний представитель президента изучал весьма внушительный документ, спикер скромно отметил, что ему приходится читать много подобных бумаг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал проведение саммита Евразийского экономического союза в Астане.

    Позже Дмитрий Песков жестко отреагировал на инициативу убрать флаг Армении во время этого мероприятия.

    31 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    Здание «Новой почты» полностью сгорело после удара по Днепропетровску

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровске в результате удара полностью сгорело здание отделения «Новой почты», которое могло использоваться для нужд украинских военных.

    Здание почтового отделения в Днепропетровске было полностью уничтожено огнем после нанесенного удара, сообщает канал «Военкоры Русской весны» в Mах. По данным компании, никто из сотрудников не пострадал.

    Отмечается, что склады почтовых служб на Украине часто применяются в интересах Вооруженных сил Украины для хранения и логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года российские войска поразили крупный железнодорожный узел в Днепропетровской области.

    Весной 2025 года армия России нанесла удар по пункту размещения украинских военных в Днепропетровске.

    В феврале того же года Вооруженные силы РФ атаковали скопление солдат ВСУ на терминале «Новой почты» в Харьковской области.

    Главное
    Летняя жара разогреет мировые цены на топливо

    Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам? Подробности

    Как киевский режим блокирует стремление украинцев к миру

    По мнению 40% жителей Украины, их страна является европейским лидером в области обеспечения безопасности. На первый взгляд, результаты этого опроса выглядят полным абсурдом. Однако на самом деле перед нами тонкая пропаганда, а предназначена она для того, чтобы срывать любые надежды на мирный исход конфликта Киева и Москвы. О чем идет речь? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

