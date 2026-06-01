В Лондоне задержали 16 человек на чемпионском параде команды «Арсенал»

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы Лондона отчитались об инцидентах во время торжественных мероприятий, передает РИА «Новости».

«Мы осуществили 16 задержаний в районе парада, включая шесть – за нападение на полицейских», – говорится в сообщении ведомства. Также известно об одном мужчине, который получил ножевое ранение и попал в больницу.

Сотрудникам пожарной службы пришлось спасать около 75 болельщиков, забравшихся на высокие объекты ради лучшего обзора. Помощник комиссара Пэт Гоулборн уточнил, что специалисты реагировали на подобные вызовы в течение всего дня. Кроме того, пожарные тушили небольшое возгорание в отеле, спровоцированное сигнальной ракетой.

Торжества состоялись после того, как лондонский коллектив досрочно выиграл национальное первенство. Команда завоевала чемпионский титул в 14-й раз в истории и впервые с сезона 2003/2004 годов. Чаще в турнире побеждали лишь два других именитых клуба, имеющие по 20 трофеев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лондонский футбольный клуб «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии впервые за 20 лет.

В начале мая команда вышла в финал Лиги чемпионов. В решающем матче европейского турнира лондонцы проиграли французскому «Пари Сен-Жермен» в серии пенальти.