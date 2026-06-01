Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.0 комментариев
Путин поручил ускорить доработку стратегии развития Арктики до 2050 года
Президент России Владимир Путин распорядился форсировать создание плана национальной безопасности северных территорий, а также взять под жесткий контроль строительство газопровода для проекта сжиженного природного газа «Мурманский СПГ».
Российский лидер поставил задачу оперативно завершить проект указа о долгосрочном развитии арктических рубежей, передает сайт Кремля.
«С учетом ранее данного поручения ускорить доработку проекта указа президента Российской Федерации о стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике на период до 2035 года и перспективу до 2050 года», – говорится в опубликованном документе. Готовый план необходимо представить на рассмотрение Совета безопасности.
Кроме того, руководство страны взяло на особый контроль возведение магистрального трубопровода «Волхов – Мурманск» и реализацию инициативы «Мурманский СПГ». Соответствующие объекты должны быть введены в эксплуатацию до 2030 года. Ответственными за выполнение задач назначены премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также руководители энергетических компаний Алексей Миллер и Леонид Михельсон.
Первый доклад о ходе строительства профильным ведомствам предстоит подготовить до 1 июля 2026 года. В дальнейшем отчеты будут предоставляться ежеквартально на постоянной основе на специальной площадке Координационного центра правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года Кремль анонсировал совещание президента с членами правительства по вопросам развития арктической зоны страны.
В прошлом году глава государства поручил построить газопровод Волхов – Мурманск до 2030 года.
Ранее российский лидер изучил презентацию мастер-планов развития важнейших населенных пунктов Арктики.