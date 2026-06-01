Капитаном задержанного Францией танкера оказался предположительно россиянин
Военно-морские силы Франции захватили коммерческое судно Tagor, экипажем которого мог руководить гражданин России.
Дипломатическое представительство РФ в Париже выясняет обстоятельства инцидента, передает РИА «Новости».
По предварительной информации, судном управлял россиянин. «По предварительным данным, капитаном захваченного французскими ВМС в Атлантическом океане танкера Tagor является российский гражданин», – заявили в ведомстве.
Российская сторона уже сделала официальный запрос местным властям о наличии сограждан среди членов экипажа. В дипмиссии добавили, что министерство иностранных дел республики пока не дало ответа. Кроме того, Париж не направлял Москве никаких официальных уведомлений о мерах, принятых в отношении коммерческого транспорта.
Французская сторона отмечает, что корабль якобы направлялся из Мурманска под ложным флагом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor.
В марте французские военные задержали в Средиземном море нефтяной танкер Deyna.
Позже власти страны сняли арест с этого корабля после выплаты назначенного судом штрафа.