Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.
Власти Франции сняли арест с танкера Deyna после выплаты штрафа
Власти Франции после выплаты штрафа отменили арест танкера Deyna, который якобы относится к «теневому флоту» России. Судно уже покинуло территориальные воды республики, сообщила пресс-служба морской префектуры Средиземноморья.
Власти Франции отменили арест танкера Deyna, который связывают с так называемым «теневым флотом» России, после того как был уплачен назначенный судом штраф, передает ТАСС.
По информации пресс-службы морской префектуры Средиземноморья, суд Марселя обязал компанию-владельца судна выплатить штраф за не предоставление доказательств о принадлежности судна из-за отсутствия флага. Сумма штрафа уже поступила на счет Агентства по управлению и взысканию арестованных и конфискованных активов (AGRASC).
В результате заседания префект департамента Буш-дю-Рон снял арест с танкера, после чего Deyna покинуло территориальные воды Франции. Пресс-служба уточняет, что на протяжении всего маршрута до выхода из французских вод судно находилось под контролем компетентных морских органов, включая морского префекта Средиземноморья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французские военные задержали следовавший из Мурманска нефтяной танкер Deyna в западной части Средиземного моря.
Посольство России сообщило об отсутствии российских граждан среди членов экипажа этого судна.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с арестом корабля.