При стрельбе в иранском медицинском университете погибли два студента
В медицинском университете иранского города Казвин произошла стрельба, в результате которой смертельные ранения получили двое учащихся.
Вооруженный инцидент в учебном заведении Ирана унес жизни двух человек, передает РИА «Новости». По данным иранской государственной телерадиокомпании IRIB, ссылающейся на руководство университета, инцидент произошел в городе Казвин.
«Стрельба произошла из-за семейной вражды, в результате которой погибли два студента – супружеская пара», – говорится в официальном сообщении.
Администрация медицинского университета подчеркнула, что мотивом преступления стали исключительно личные и семейные проблемы. Подчеркивается, что трагедия никак не связана с учебными или административными вопросами вуза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте университет в иранской провинции Лурестан подвергся ракетному обстрелу. В результате атак США и Израиля по территории страны погибли 33 местных студента.
В январе после стрельбы по участникам акций протеста в Тегеране скончались 217 человек.