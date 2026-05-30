США вывели из строя пытавшийся прорвать блокаду сухогруз в Оманском заливе
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов вывели из строя грузовое судно под флагом Гамбии, которое проигнорировало предупреждения и попыталось войти в заблокированную гавань Ирана, сообщает Associated Press.
Американские военные пресекли попытку прорыва морской блокады, передает РИА «Новости». «Сухогруз Lian Star под флагом Гамбии проигнорировал многочисленные предупреждения американских сил ночью, пытаясь войти в иранский порт... Судно было выведено из строя американской авиацией в Оманском заливе», – цитирует агентство сообщение Associated Press.
В настоящее время поврежденный корабль продолжает дрейфовать в водах залива. Отмечается, что представители вооруженных сил Соединенных Штатов не поднимались на борт остановленного судна.
В начале мая американский истребитель атаковал иранский танкер M/T Hasna в Оманском заливе.
Позже военные США уничтожили иранскую пусковую установку беспилотников.
Президент США заявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания сделки.