Рубио: США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном
Во время заседания кабинета в Белом доме госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты надеются увидеть прогресс в переговорах по соглашению с Ираном в ближайшие часы или дни.
«Мы хотим его (соглашения) заключения. Полагаю, что есть определенный прогресс и интерес, и мы посмотрим в ближайшие несколько часов и дней можно ли добиться прогресса», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее Рубио заявил о выгоде для Ирана при согласии на условия США.
В понедельник Пакистан сообщил о близости соглашения Тегерана и Вашингтона.
Портал Axios писал, что сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок.