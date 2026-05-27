Отечественная линза «Ясень» стала доступна бесплатно по ОМС
В России началось серийное производство интраокулярной линзы «Ясень», которую при катаракте можно устанавливать бесплатно в рамках программы обязательного медстрахования, сообщила пресс-служба Минздрава.
«В России стартовало производство уникальной отечественной интраокулярной линзы «Ясень», которая заменяет работу естественного хрусталика глаза при катаракте», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
В Минздраве подчеркнули, что установка импланта доступна россиянам абсолютно бесплатно в рамках программы государственных гарантий. На первом этапе предприятие сможет производить до 12 тыс. таких изделий ежегодно.
По мере развития проекта производственные мощности планируется нарастить вдвое. Ожидается, что в будущем объемы выпуска отечественных линз достигнут 25 тыс. единиц в год.
