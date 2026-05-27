ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере

Tекст: Тимур Шайдуллин

Эстония пытается пересмотреть договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов. Первый замдиректора – руководитель погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов заявил об этом в интервью «Российской газете».

«Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах», – сказал Кулишов.

По его словам, сейчас принимаются меры по урегулированию ситуации с привлечением пограничных представителей и дипломатов МИД России. Кроме того, европейские страны искусственно ограничивают морскую экономическую деятельность РФ и свободу судоходства в Балтийском море.

Кулишов добавил, что западные СМИ развернули информационную кампанию, обвиняя Россию в повреждении подводной инфраструктуры и нелегальных поставках нефти. Таким образом партнеров по Евросоюзу пытаются склонить к изменению правил судоходства на Балтике. Антироссийские действия западных соседей создают серьезную угрозу безопасности в регионе, подчеркнули в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление границы с Россией.

Ранее Таллин предложил Москве совместно измерить фарватер реки Нарвы.