Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.11 комментариев
В США набирает популярность переработка умерших в компост для растений
The Washington Post сообщила о растущем в США тренде на переработку человеческих тел в почву
В США набирает популярность экологичная альтернатива традиционным похоронам, позволяющая всего за месяц превратить останки человека в питательный грунт для растений.
В Мэриленде легализовали новый экологичный способ похорон – человеческое компостирование, при котором тело за несколько недель превращается в почву, которую затем можно передать семье или использовать в мемориальном саду. Формат быстро набирает популярность в США на фоне роста интереса к «зеленым» похоронным практикам, пишет The Washington Post.
Компания Earth Funeral называет процесс «трансформацией в почву». Стоимость услуги составляет около шести тыс. долларов. Для сравнения, традиционные похороны в США в среднем обходятся примерно в 8,3 тыс. долларов без учета дополнительных расходов на кладбище, а кремация – около 6,3 тыс. долларов.
В ходе процедуры тело помещают в специальный герметичный контейнер вместе с древесной щепой, мульчей и полевыми цветами. Через 30–45 дней останки превращаются в 90–110 кг компоста, который родственники могут использовать для посадки деревьев в мемориальных садах или передать природоохранным организациям.
По словам главы компании Тома Харриса, процесс основан на естественном разложении органики в ускоренном и контролируемом формате. Внутри контейнеров поддерживаются определенные температура, влажность и уровень кислорода, а микроорганизмы перерабатывают органические ткани в питательный грунт.
Новый центр компании открылся в городе Элкридж неподалеку от Балтимора. В помещении площадью более 3,4 тыс. кв. метров размещены 126 капсул для компостирования. Также предусмотрены отдельные комнаты для прощания родственников с умершими.
Популярность подобных методов захоронения растет на фоне интереса американцев к экологичным практикам. По данным Национальной ассоциации руководителей похоронных бюро США, в 2025 году кремацию выбирали около 64% жителей страны, тогда как традиционное захоронение – лишь 32%. Эксперты отмечают, что обычные похороны подвергаются критике из-за использования химикатов для бальзамирования, металлических гробов и значительных земельных ресурсов. Кремирование также вызывает вопросы из-за выбросов загрязняющих веществ и использования ископаемого топлива.
Среди сторонников нового подхода – 84-летний ветеран ВВС США Дэйв Бурмейер из штата Вирджиния. Он рассказал, что после изучения технологии решил вместе с супругой оформить договор на «компостирование» после смерти. По его словам, идея показалась ему «простым, честным и естественным способом» обращения с телом.
В Мэриленде «компостирование» было разрешено после подписания в 2024 году соттветствующего закона. Документ также одобрил так называемую «водную кремацию» – растворение тела при помощи щелочного гидролиза.
При этом у технологии остаются и критики. Некоторые представители экологических организаций считают, что у такого вида захоронения все же остается углеродный след, если тела нужно перевозить в штаты, где такая процедура разрешена. Альтернативой они считают простые природные захоронения без бальзамирования, металлических гробов и бетонных склепов, когда тело хоронят в биоразлагаемой оболочке или деревянном контейнере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России вырос спрос на услуги фальш-кремации умерших. В Санкт-Петербурге суд арестовал учредителя частной фирмы за покупку тел для коммерческих целей. Владельцы похоронного бюро из американского штата Колорадо признали вину в выдаче родственникам сухого бетона вместо праха.