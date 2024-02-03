Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
Армения захотела ввести военную форму по стандартам НАТО
Министр обороны Армении Папикян заявил о планах ввести военную форму по стандартам НАТО
Армения решила ввести в своих вооруженных силах военную форму в соответствии со стандартами НАТО, сообщил министр обороны страны Сурен Папикян.
Папикян отметил, что о конкурсе по разработке такой формы было объявлено «еще в 2022 году». Сейчас «в определенной мере» уже определились «победители». Папикян сказал, что Армении «продолжают помогать международные партнеры». Ожидается, что в 2024 году «будет окончательный вид военной формы». Речь идет о полевой форме. Как заявил Папикян, будет объявлен тендер, появится удобная, качественная военная форма, при этом ее продажа будет законодательно запрещена, передает РИА «Новости».
Напомним, Папикян заявил, что Ереван обзавелся новыми партнерами в оборонной сфере, наиболее крепкое сотрудничество налажено с Нью-Дели и Парижем. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что Россия якобы не выполнила свою роль защитника Армении и армянского народа. По его мнению, задача Армении – не провоцировать соседей и исторических противников – Турцию и Азербайджан.