    Зачем Европа и Киев втягивают Белоруссию в войну
    Лавров на примере заправки самолета рассказал о продолжении колонизации Африки Западом
    Единственный парусник Украины получил повреждения после взрыва в Одессе
    Из-за ИИ в моду вошли опечатки и орфографические ошибки
    Путин подписал закон о защите исторической правды
    Путин разрешил привлекать ВС России для защиты арестованных за рубежом россиян
    Сотрудники атакованного колледжа в Старобельске попали в базу «Миротворца»
    Иран выразил готовность вывезти высокообогащенный уран в Китай
    Во Франции вандалы осквернили мемориал Второй мировой войны с танком США
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делают это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Почему американцы заметают следы биолабораторий на Украине

    СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что среди военнослужащих ВСУ массово распространяется хантавирус. Совпадение? Допустим. Как и то, что Нацразведка США именно сейчас озаботилась деятельностью своих биолабораторий на Украине. Или это подготовка к новой пандемии?

    26 мая 2026, 07:50 • Новости дня

    Силы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников над Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотных аппаратов самолетного типа в нескольких регионах страны, сообщили в Минобороны.

    В ночь на 26 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников, передает Минобороны. Атака продолжалась с 20:00 25 мая до 7:00 26 мая по московскому времени.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской и Смоленской областей. Кроме того, беспилотные летательные аппараты уничтожены в небе над Республикой Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне отечественные зенитчики уничтожили 14 вражеских летательных аппаратов в небе над тремя приграничными регионами.

    Несколькими днями ранее российская ПВО отразила массированную атаку почти двухсот украинских дронов.

    До этого дежурные средства сбили 35 беспилотников самолетного типа над территорией России и акваторией Азовского моря.

    25 мая 2026, 17:21 • Новости дня
    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендуется как можно скорее покинуть Киев, заявил МИД России.

    Жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    «Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    В министерстве подчеркнули, что указанные объекты рассредоточены по всему городу.

    Ранее МИД анонсировал системные удары по ВПК Украины после теракта в Старобельске.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    25 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Лавров обсудил с Рубио удары по Киеву и необходимость эвакуации дипломатов
    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого предупредил американскую сторону о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве и напомнил о рекомендациях Москвы обеспечить иностранным диппредставительствам эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.

    Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, следует из сообщения на сайте МИД России.

    По поручению президента России Владимира Путина, Лавров довел до американской стороны позицию Москвы о том, что в ответ на «продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории» российские Вооруженные силы «приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений».

    Отдельно министр обратил внимание на заявление МИД России от 25 мая, в котором США и другим странам, имеющим дипломатическое присутствие в Киеве, рекомендовано «обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан».

    В ходе разговора Лавров также напомнил о договоренностях, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года по инициативе США, и выразил сожаление в связи с тем, что, по его словам, «нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», которые, как отмечается, могли бы стать основой долгосрочного урегулирования конфликта.

    Стороны также обменялись оценками дипломатических инициатив по ситуациям в Ормузском проливе и вокруг Кубы. При этом, как подчеркнули в МИД РФ, Лавров и Рубио подтвердили готовность, несмотря на разногласия, «активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга».

    Ранее Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев, а жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    25 мая 2026, 22:56 • Видео
    Самая приятная женщина США уходит в отставку

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    25 мая 2026, 11:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил потерю самолетом ВВС Британии сигнала GPS возле России

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация с потерей самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала решается крайне просто: Прибалтике нужно запретить пролет украинских БПЛА через свою территорию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее газета The Times сообщила, что самолет Королевских ВВС, на борту которого находился Джон Хили, подвергся воздействию средств РЭБ.

    «Европейские самолеты регулярно летают близ российской границы. Дополнительную напряженность создает и то, что Украина использует воздушное пространство стран Прибалтики для нанесения ударов по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его оценкам, в этих условиях сохранять сигнал GPS над пограничной территорией между РФ и прибалтийскими республиками значило бы содействовать противнику в наведении дронов на российские военные и гражданские объекты. «Поэтому руководством нашей страны предпринимаются определенные меры защиты», – добавил собеседник.

    Впрочем, оговорился Кнутов, говорить однозначно, что британский борт попал под воздействие комплексов РЭБ, не стоит. «Но даже если это и стало причиной потери самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала, то случившееся свидетельствует об одном: ЕС и НАТО не надо разрешать украинским БПЛА пролетать через территорию Прибалтики», – подчеркнул спикер.

    Как полагает собеседник, британские СМИ неслучайно раздули ситуацию с инцидентом. «Задача – нагнетать обстановку, чтобы увеличивать военные расходы, а также отвлекать внимание британцев от проблем в правительстве», – уточнил Кнутов, напомнив, что премьер-министра Кира Стармера призывают уйти в отставку.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. Он иронично отметил, что это стало доброй традицией: как только рейтинги очередного британского министра обороны падают и ему надо бороться за свой пост, Россия начинает «блокировать сигналы его самолета у своих границ».

    Эксперт в этой связи напомнил о материале той же The Times за март 2024 года, когда Россия якобы «блокировала сигнал самолета министра обороны Британии Гранта Шаппса». «Через месяца три этот Шаппс был с треском уволен. Видимо, Хили понимает, что с приходом нового премьера (а этот вопрос уже не за горами) ему тоже придется защищать свой пост. Вот и давай летать возле границ России», – написал Корнилов в своем Telegram-канале.

    «В условиях, когда над Прибалтикой в нашу сторону летят военные дроны, мы, конечно, должны блокировать GPS-сигналы любых военных летательных аппаратов возле наших границ. А Хили со своими дружками летел на военном, а не на гражданском самолете! Хорошо еще, что его за вражеский БПЛА не приняли», – подчеркнул политолог.

    Ранее стало известно, что самолет военно-воздушных сил Британии, на борту которого находился министр обороны Джон Хили, потерял спутниковый сигнал, когда пролетал вблизи территории России. Как сообщает The Times, инцидент произошел 21 мая. Хили возвращался домой после визита в Эстонию, где он встретился с коллегой Ханно Певкуром и проинспектировал британские войска.

    По данным газеты, глушение сигнала произошло в начале пути, когда борт пролетал недалеко от российской границы. Помехи привели к сбоям в работе некоторых элементов приборной панели самолета. Восстановить спутниковый сигнал без полного отключения и перезагрузки систем было невозможно, а сделать это в воздухе технически нельзя. В результате пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения.

    Собеседники The Times назвали сбой в работе GPS очень редкой ситуацией. В оборонных кругах королевства считают Россию виновной в происшествии. Впрочем, издание отмечает: пока неясно, был ли самолет министра намеренной целью атаки РЭБ или же борт случайно попал в зону действия глушилок. Официального заявления на этот счет газета не приводит.

    Источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза заявил, что проблемы с работой систем глобального позиционирования в европейском воздушном пространстве давно стали привычным явлением, о котором заранее предупреждают пилотов. «Конкретно эстонские авиационные власти еще 13 мая предупреждали, что во всем воздушном пространстве страны возможны помехи или подменные сигналы спутниковой системы GNSS», – уточнил он.

    Напомним, на минувшей неделе Минобороны Британии сообщило, что британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint дважды за прошлый месяц был перехвачен российскими истребителями над Черным морем. В одном эпизоде российский Су-35, маневрируя, приблизился к британскому самолету на близкое расстояние, что привело к срабатыванию аварийных систем и отключению автопилота RC-135.

    В другом случае Су-27 выполнил шесть проходов перед британским самолетом, приближаясь на расстояние около шести метров от его носа. Минобороны Соединенного Королевства сочло, что это самый опасный эпизод с российской стороны с 2022 года. Однако, как отметил военкор Александр Коц, Лондон почему-то стыдливо обходит ключевой вопрос. «А что, собственно, британский стратегический разведчик делает у российских берегов?» – написал он.

    25 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    Российские войска освободили Добропасово в Днепропетровской области
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Васильковки, Гавриловки, Диброва, Егоровки, Маломихайловки, Широкого в Днепропетровской области, Любицкого и Лесного в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли более 275 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике бригады теробороны рядом с Бачевском, Кондратовкой и Ободами в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Варваровки, Избицкого и Старицы. Противник при этом потерял свыше 170 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Благодатовки, Великой Шапковки, Нечволодовки, Нижней Журавки и Подлимана в Харьковской области и Сидорово в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 180 военнослужащих и три бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Алексеево-Дружковки, Константиновки, Малиновки, Николаевки, Новоселовки, Пискуновки и Рай-Александровки в ДНР.

    Противник при этом потерял более 170 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Белицкого, Василевки, Кутузовки, Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Новогригоровки, Райского, Сергеевки и Шевченко в ДНР, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Напомним, ранее российские войска освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области.

    Ранее они взяли под контроль Шестеровку в Харьковской области, а до этого освободили харьковскую Волоховку.

    26 мая 2026, 03:49 • Новости дня
    Дрозденко сообщил об уничтожении воздушных целей на подлете к Ленобласти
    Tекст: Антон Антонов

    Воздушные цели сбиты на подлете к границам Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Режим воздушной опасности на территории региона снят, сообщил Дрозденко в «Максе».

    «Цели поражены на подлете к границам региона», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко объявил об угрозе БПЛА в Ленинградской области.

    Сообщалось, что Польша и Прибалтика предоставляют ВСУ свое воздушное пространство для атак.

    25 мая 2026, 23:22 • Новости дня
    Полянский назвал ответ ОБСЕ по Старобельску провокационным и лицемерным

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона получила ответ швейцарского председательства ОБСЕ на требование осудить удар ВСУ по Старобельску, который не содержит намека на осуждение, но включает провокационные формулировки, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «В ответ на наше письмо с требованием осудить теракт ВСУ в Старобельске, направленное незамедлительно после удара по общежитию, только сегодня мы получили ответ швейцарского действующего председательства в ОБСЕ. Английские слова подобраны очень тщательно, но и намека на осуждение там нет», – заявил Полянский в Telegram.

    Он добавил, что в ответе подчеркивается, будто место, по которому «по сообщениям» нанесен удар, находится на «временно оккупированной территории Украины».

    Кроме того, швейцарская сторона созывает специальное заседание для обсуждения «ударов с воздуха», что, по словам постпреда, произошло после реакции России и с подачи западных стран. Заседание созвано по пункту повестки дня о «пресловутой «российской агрессии».

    «Вот такие лицемеры сегодня «правят бал» в ОБСЕ!» – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал полное отсутствие реакции западных стран на трагедию в Старобельске.

    В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам.

    25 мая 2026, 23:58 • Новости дня
    Удар «Орешником» сравнили на Украине с прилетом 36 «Гераней»

    Tекст: Антон Антонов

    Удар неядерной ракетой «Орешник» можно сравнить по мощности с прилетом 36 БПЛА «Герань», пишет украинский портал Defense Express.

    Уточняется, что речь идет о «Герани» с усиленной боевой частью. В Defense Express объяснили такой вывод результатом анализа последствий ударов «Орешника», передает RT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины. В том числе состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был использован для удара по Белой Церкви (Киевская область), где находится авиаремонтный комплекс.

    25 мая 2026, 14:21 • Новости дня
    Песков прокомментировал удары «Орешником» по военным объектам Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о заявлениях Минобороны, отвечая на вопрос журналистов об ударе «Орешником» по военным целям на Украине.

    Он подчеркнул, что ведомство уже официально разъяснило ситуацию, передает РИА «Новости».

    «Об этом уже было сказано соответствующими заявлениями Министерства обороны Российской Федерации. Надеюсь, вы отфиксировали эти заявления», – сказал Песков.

    Ранее Минобороны назвало цели ударов «Орешником» на Украине.

    Напомним, ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины, используя баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон».

    25 мая 2026, 22:40 • Новости дня
    Местный житель погиб при ударе украинского БПЛА по автомобилю в Энергодаре
    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинского БПЛА на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар погиб местный житель, сообщили в пресс-службе администрации города.

    Во время налета дронов ВСУ на город беспилотник нанес удар по автомобилю, в которой ехал мужчина, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подвергли массированному налету беспилотников Энергодар. Были зафиксированы удары по гражданским автомобилям в пределах населенного пункта.

    Ппостпред России в Вене Михаил Ульянов заявил о значительном увеличении интенсивности обстрелов объектов Запорожской АЭС.

    25 мая 2026, 21:54 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах завершить горячую фазу боевых действий до ноября

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский рассматривает возможность прекращения активных боевых действий до ноября текущего года при условии получения гарантий безопасности, сообщила народный депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

    О намерениях украинского лидера рассказала депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк, передают «Вести». По ее словам, соответствующее заявление прозвучало на встрече Зеленского с парламентариями.

    «Львиная доля времени была посвящена перспективе завершения горячей фазы войны. Президент отметил, что до ноября рассматривается возможность, при предоставлении гарантий безопасности, завершить горячую фазу», – написала Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условием для переговоров вывод украинских войск из Донбасса.

    Зимой глава киевского режима анонсировал окончание боевых действий в течение полугода.

    Позже Зеленский сообщил о давлении США ради завершения конфликта к лету.

    25 мая 2026, 11:22 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Горловку погибли двое детей и двое взрослых
    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки украинских вооруженных сил на Калининский район Горловки погибли четверо мирных жителей, в том числе двое маленьких детей, сообщил мэр города Иван Приходько.

    О трагических последствиях обстрела со стороны украинских военных сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Max. По его словам, жертвами агрессии стали четверо горожан, среди которых двое детей 2012 и 2013 годов рождения.

    Горловка расположена в 50 километрах к северу от Донецка и является одним из крупнейших городов Донецкой народной республики. На территории населенного пункта находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население города превышало 250 тыс. человек.

    Ранее спасатели МЧС извлекли из-под завалов колледжа в Старобельске, разрушенного после удара БПЛА, тела 21 погибшего.

    25 мая 2026, 10:02 • Новости дня
    Пушилин заявил об открытии «восточных ворот» в Славянск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение села Рай-Александровка на севере ДНР откроет российским войскам «восточные ворота» в Славянск, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах Вооруженных сил России в северной части республики, передают «Вести».

    По его словам, установление контроля над селом Рай-Александровка имеет стратегическое значение для дальнейшего наступления.

    «Мы видим продолжающиеся бои в Рай-Александровке, сообщается об успехах в центральной и восточной частях данного населенного пункта. По сути, открываются «восточные ворота» захода в сам Славянск», – отметил глава республики.

    Кроме того, российские военные продолжают успешное продвижение на Краснолиманском направлении. Боестолкновения фиксируются в районе Татьяновки и Пришиба, а подразделения двигаются к Святогорску и Богородичному.

    Также, по информации Пушилина, на Святогорском направлении наблюдается продвижение войск в сторону Пискуновки и природного заповедника «Меловая флора». Эта охраняемая территория располагается на крутом правом берегу Северского Донца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения начали бои непосредственно внутри Рай-Александровки.

    Основные боестолкновения на Славянском направлении сконцентрировались в районе данного населенного пункта.

    Украинские военные потеряли контроль над северо-западной частью поселка.

    26 мая 2026, 01:30 • Новости дня
    Опасность БПЛА объявили в Ленинградской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Ленинградской области действует режим опасности БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», – говорится в сообщении, опубликованном Дрозденко в «Максе».

    Власти предупредили жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета из-за возникшей угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца над Ленинградской областью военные ликвидировали 59 дронов.

    Картина налетов украинских дронов на российские объекты на Балтике указывает на то, что Польша и Прибалтика предоставляют ВСУ свое воздушное пространство для атак.

    25 мая 2026, 16:26 • Новости дня
    Минобороны объяснило значение освобождения Добропасово

    Tекст: Валерия Городецкая

    Населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области имеет важное значение для дальнейшего наступления группировки «Восток» на север, сообщило Минобороны.

    «Населенный пункт представлял собой крупный узел обороны украинских формирований. Освобождение Добропасово – важный шаг для дальнейших наступательных действий в северном направлении наших штурмовых подразделений», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    В министерстве уточнили, что штурм населенного пункта выполняли подразделения 36-й мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии.

    Напомним, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области.

    Ранее российские войска освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области.

    26 мая 2026, 00:59 • Новости дня
    Фицо назвал условие получения Украиной статуса ассоциированного члена Евросоюза

    Tекст: Антон Антонов

    Для получения статуса «ассоциированного члена Евросоюза» киевским властям необходимо продемонстрировать стремление к мирному урегулированию конфликта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Если Украине должен быть дан такой статус, то мы должны что-то ожидать в обмен на это от Украины. Нужно ожидать, чтобы Украина сделала какие-то шаги к миру», – приводит слова Фицо ТАСС.

    Полноправными членами европейского сообщества раньше Киева должны стать Сербия, Албания и Черногория, добавил он.

    Инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении украинской стороне специального статуса без права голоса в Братиславе восприняли сдержанно.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини согласился с недопустимостью ускоренного продвижения украинских интересов без выполнения определенных условий. Глава государства пояснил, что преждевременное присоединение Киева пошлет крайне негативный сигнал странам западной части Балкан, которые продвинулись в евроинтеграции значительно дальше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена Евросоюза без права голоса. Европейские дипломаты встретили идею Берлина с большим скепсисом.

    Украинский лидер Владимир Зеленский отверг данную инициативу.

    Лавров обсудил с Рубио удары по Киеву и необходимость эвакуации дипломатов
    Россия и Азербайджан договорились укрепить союзническое взаимодействие
    Путин утвердил новые правила организованного найма мигрантов из Таджикистана
    Чешское правительство одобрило ужесточение условий пребывания беженцев с Украины
    СК назвал оставшиеся версии пропажи семьи Усольцевых
    Техноблогер объяснил опасность вздувшегося пауэрбанка
    В России предложили оплачивать проезд в общественном транспорте на остановках

    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    «Российский "Старлинк"» вступает в бой в зоне спецоперации

    Россия стала применять спутниковую связь для работы своих беспилотников в зоне спецоперации. Фактически перед нами первый пример военного использования только что выведенных на орбиту спутников системы «Рассвет». Что это за аппараты, в чем их сходство и различие с американским «Старлинком» – и какие возможности они еще способны дать российским военным? Подробности

    Зачем Европа и Киев втягивают Белоруссию в войну

    «Украина намеренно создает взрывоопасную ситуацию», «Минск и Москва не поддаются на пустые провокации» – так опрошенные эксперты оценивают резкое обострение ситуации вокруг Белоруссии. Пока Эммануэль Макрон проводит первый за четыре года телефонный разговор с Александром Лукашенко, Украина, Польша и Прибалтика наращивают военную активность у границ республики. В чем причины и цели этого давления? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

