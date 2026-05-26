В Иране предрекли взрывной рост цен на нефть

Иранский военный спрогнозировал рост цен на нефть до 200 долларов
Стоимость барреля нефти может взлететь до 200 долларов из-за продолжающихся военных действий Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС Эбрахим Зольфагари.
Представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» вооруженных сил Ирана Эбрахим Зольфагари предупредил о возможном резком подорожании энергоносителей, передает ТАСС. Причиной вероятного скачка цен он назвал американскую политику в регионе.
«Пока американцы продолжают свои военные авантюры в нашем регионе, соглашение достигнуто не будет. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Передайте привет нефти за 200 долларов», – написал военный в соцсети.
Военная операция США и Израиля против исламской республики началась 28 февраля. В апреле американский президент объявил о двухнедельном прекращении огня, после чего в Исламабаде состоялись переговоры, не принесшие долгосрочного урегулирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении значительного прогресса в переговорах с Ираном.
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф предсказал подорожание нефти до 140 долларов за баррель из-за американской морской блокады.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также допустила скачок цен на энергоносители до 200 долларов на фоне затягивания ближневосточного конфликта.