США ограничили передвижение главы МИД Ирана в Нью-Йорке во время саммита ООН

Tекст: Денис Тельманов

Передвижение иранской делегации и самого министра было ограничено несколькими кварталами вокруг штаб-квартиры ООН, здания иранской миссии при всемирной организации и резиденции постоянного представителя Ирана при ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Также иранским дипломатам был предоставлен доступ к нескольким кварталам в районе Лонг-Айленд-Сити и возможность проезда в международный аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) по определенному маршруту.

Причины введения таких ограничений не сообщаются.

Штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке, и согласно соглашению между США и ООН, американские власти обязаны обеспечивать проведение заседаний и безопасность дипломатов.



Ранее в Белом доме заявили, что глава США Джо Байден не хочет войны с Ираном и углубления конфликта на Ближнем Востоке.

В администрации США считают, что успешное отражение Израилем иранских ударов «демонстрирует, насколько он силен, а также то, что (атака) Ирана полностью провалилась».

Напомним, по данным американских СМИ, президент США Джо Байден дал понять главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в наступательных операциях против Ирана.