Ульянов потребовал от Гросси однозначной реакции на обстрелы ЗАЭС

Ульянов в беседе с Гросси о ЗАЭС призвал к однозначной реакции на обстрелы
ВСУ значительно увеличили интенсивность ударов по объектам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего имеются погибшие и пострадавшие в том числе среди гражданских, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на встрече в пятницу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были проинформированы об украинских атаках на транспортный цех и другие объекты Запорожской АЭС. Постпред России при международных организациях в Вене Ульянов сообщил, что в выходные дни украинские силы провели серию нападений на территорию станции.
«Атакам подверглись транспортный цех ЗАЭС, где сгорело несколько автобусов, а также ряд других объектов, включая пожарно-спасательную часть», – сказал дипломат РИА «Новости».
Он добавил, что в результате ударов пострадали мирные жители.
Интенсивность ударов по территории вокруг ЗАЭС заметно возросла с начала мая. Нападения фиксировались почти каждый день на протяжении 17 суток, в результате чего погибли три человека, а более десяти получили ранения.
«Происходит то, о чем мы долгое время предупреждали Секретариат Агентства и государства-члены МАГАТЭ. В отсутствие осуждений и даже намека на критику Киев опьянен чувством вседозволенности и совершает все более безрассудные преступления», – добавил Ульянов.
Россия настаивает на оперативной и однозначной реакции главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на происходящее.
«Мы последовательно ставим перед Рафаэлем Гросси вопрос о необходимости более точного, оперативного и однозначного, без каких-либо двусмысленностей, освещения продолжающихся провокаций и нападений ВСУ на ЗАЭС, ее инфраструктуру и город-спутник Энергодар, где проживают сотрудники станции и их семьи», – сказал дипломат.
