Ульянов потребовал от Гросси однозначной реакции на обстрелы ЗАЭС

Ульянов в беседе с Гросси о ЗАЭС призвал к однозначной реакции на обстрелы

Tекст: Катерина Туманова

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были проинформированы об украинских атаках на транспортный цех и другие объекты Запорожской АЭС. Постпред России при международных организациях в Вене Ульянов сообщил, что в выходные дни украинские силы провели серию нападений на территорию станции.

«Атакам подверглись транспортный цех ЗАЭС, где сгорело несколько автобусов, а также ряд других объектов, включая пожарно-спасательную часть», – сказал дипломат РИА «Новости».

Он добавил, что в результате ударов пострадали мирные жители.

Интенсивность ударов по территории вокруг ЗАЭС заметно возросла с начала мая. Нападения фиксировались почти каждый день на протяжении 17 суток, в результате чего погибли три человека, а более десяти получили ранения.

«Происходит то, о чем мы долгое время предупреждали Секретариат Агентства и государства-члены МАГАТЭ. В отсутствие осуждений и даже намека на критику Киев опьянен чувством вседозволенности и совершает все более безрассудные преступления», – добавил Ульянов.

Россия настаивает на оперативной и однозначной реакции главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на происходящее.

«Мы последовательно ставим перед Рафаэлем Гросси вопрос о необходимости более точного, оперативного и однозначного, без каких-либо двусмысленностей, освещения продолжающихся провокаций и нападений ВСУ на ЗАЭС, ее инфраструктуру и город-спутник Энергодар, где проживают сотрудники станции и их семьи», – сказал дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома призвал полностью запретить применение оружия возле ядерных объектов. Украинские военные заминировали дорогу к Запорожской АЭС. Дроны ВСУ ранили двух сотрудников Запорожской АЭС в 100 метрах от станции.