Российская ПВО сбила 196 украинских дронов за восемь часов

ПВО России уничтожила 196 украинских БПЛА самолетного типа над регионами

Tекст: Денис Тельманов

О масштабной атаке БПЛА и ее отражении сообщили в Минобороны России, передает ТАСС. По данным ведомства, за период с 07:00 до 15:00 мск 21 мая были перехвачены и уничтожены 196 украинских беспилотников самолетного типа.

«21 мая с 07:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 196 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Тверской областей, Московского региона и над акваторией Каспийского моря», – говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что все цели были поражены дежурными силами ПВО. Дополнительные сведения о последствиях атаки и возможных разрушениях в сообщении не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 мая средства ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Азовского моря.

17 мая российские системы ПВО за пять часов уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа над несколькими областями и акваториями Азовского и Черного морей.

16 мая военные за пять часов ликвидировали 89 украинских дронов над девятью областями России, Московским регионом и Черным морем.