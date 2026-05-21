Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
Россия провела пуски ракет в рамках учений стратегических ядерных сил
В рамках масштабных маневров состоялись успешные испытательные пуски баллистических и крылатых ракет наземного, морского и воздушного базирования, сообщило Минобороны.
Вооруженные силы России успешно завершили тренировку ядерных сил. С космодрома Плесецк по камчатскому полигону Кура была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс», передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Морская часть учений прошла в акватории Баренцева моря. Экипаж фрегата поразил цель на полигоне Чижа ракетой «Циркон», а атомный подводный крейсер выполнил пуск ракеты «Синева». Кроме того, на полигоне Капустин Яр боевой расчет из Белоруссии провел практический запуск ракеты комплекса «Искандер-М».
К воздушным маневрам привлекли самолеты дальней авиации Ту-95МС и перехватчики МиГ-31И, которые применили гиперзвуковые комплексы «Кинжал». Все поставленные задачи решены в полном объеме, ракеты успешно достигли назначенных целей и подтвердили свои характеристики, добавили в Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения РВСН и экипажи атомных подлодок выполнили задачи по подготовке к применению баллистического и гиперзвукового оружия.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео пусков ракет в рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил. До этого глава ведомства Андрей Белоусов доложил президенту об успешной отработке задач массированного ядерного удара.