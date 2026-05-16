NYT: США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро

NYT: США допускают возможность захвата бывшего лидера Кубы Рауля Кастро

Tекст: Тимур Шайдуллин

Высокопоставленные чиновники в Соединенных Штатах обсуждают вариант силового задержания бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Газета The New York Times, ссылаясь на источники в администрации, отмечает, что Вашингтон уже использовал федеральные обвинения как предлог для подобных действий в других государствах, пишет РИА «Новости».

«Высокопоставленные чиновники хотят, по меньшей мере, иметь возможность разыграть сценарий Венесуэлы снова», – пишет американское издание. Источники, близкие к администрации президента США Дональда Трампа, уточняют, что даже неодобренная попытка захвата может стать эффективным инструментом давления на Гавану.

Ранее появилась информация о планах США завести уголовное дело против Кастро. При этом глава ЦРУ Джон Рэтклифф 14 мая посетил Кубу и провел переговоры с местным МВД.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель отверг возможность капитуляции под американским давлением. Он подчеркнул, что кубинские революционеры не сдаются, и назвал сравнения с Венесуэлой некорректными из-за разницы в историческом пути стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти запланировали уголовное преследование Рауля Кастро за уничтожение самолетов в 1996 году. На фоне обострения отношений Вашингтон увеличил количество разведывательных полетов у побережья карибского острова.

Ранее спецназ США в ходе аналогичной операции захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро по обвинению в наркотерроризме.