NYT: США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро

Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.
NYT: США допускают возможность захвата бывшего лидера Кубы Рауля Кастро
Белый Дом рассматривает возможность применения венесуэльского сценария для давления на кубинские власти путем ареста бывшего руководителя страны Рауля Кастро, пишут американские СМИ.
Высокопоставленные чиновники в Соединенных Штатах обсуждают вариант силового задержания бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Газета The New York Times, ссылаясь на источники в администрации, отмечает, что Вашингтон уже использовал федеральные обвинения как предлог для подобных действий в других государствах, пишет РИА «Новости».
«Высокопоставленные чиновники хотят, по меньшей мере, иметь возможность разыграть сценарий Венесуэлы снова», – пишет американское издание. Источники, близкие к администрации президента США Дональда Трампа, уточняют, что даже неодобренная попытка захвата может стать эффективным инструментом давления на Гавану.
Ранее появилась информация о планах США завести уголовное дело против Кастро. При этом глава ЦРУ Джон Рэтклифф 14 мая посетил Кубу и провел переговоры с местным МВД.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель отверг возможность капитуляции под американским давлением. Он подчеркнул, что кубинские революционеры не сдаются, и назвал сравнения с Венесуэлой некорректными из-за разницы в историческом пути стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти запланировали уголовное преследование Рауля Кастро за уничтожение самолетов в 1996 году. На фоне обострения отношений Вашингтон увеличил количество разведывательных полетов у побережья карибского острова.
Ранее спецназ США в ходе аналогичной операции захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро по обвинению в наркотерроризме.