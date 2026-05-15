  Российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное
    О последствиях вступления в НАТО сербам нужно задуматься уже сейчас
    Лавров назвал Зеленского новым фюрером Европы
    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США
    Мирошник сообщил об афганских методах пыток ВСУ в украинском плену
    Украина передала России искалеченных военнопленных
    Лавров: Путин испытал европейцев Шрёдером
    СВР: Украина начала массовую скупку российских Telegram-каналов
    Рубио сообщил о неизменности курса США по вопросу Тайваня
    Одобрено строительство первого в России подземного хранилища CO2
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    15 мая 2026, 12:29 • Новости дня

    Дело по иску ЦБ России против Euroclear передали другому судье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разбирательство по иску Центробанка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании 200 млрд евро в Арбитражном суде российской столицы передано новому судье из-за болезни предыдущего, сообщил источник.

    Арбитражный суд Москвы передал дело по иску Центробанка к бельгийскому Euroclear Bank судье Надежде Бушмариной вместо Анны Петрухиной, сказал собеседник РИА «Новости».

    Очередное заседание проходит в пятницу в закрытом режиме.

    Между тем в пресс-службе суда пояснили причину замены. «Судья Петрухина на больничном», – сообщили представители инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на 18,1 трлн рублей. Позже инстанция назначила заседание по данному делу на начало марта. В апреле слушание перенесли на 15 мая.

    12 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Эксперт: Прорывные проекты позволят России выйти на двузначные темпы роста экономики

    Tекст: Ольга Самофалова

    Масштабные проекты при правильно сделанной работе правительства и ЦБ позволят России выйти не на планируемые 2,4% роста ВВП к 2029 году, а на 3–7%, и даже на двузначные показатели роста, заявил газете ВЗГЛЯД Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ. Так он оценил консервативные прогнозы роста экономики, представленные вице-премьером Александром Новаком.

    «Драйверами развития нашей экономики исторически являются мегапроекты-вызовы. Например, таким проектом-вызовом в советское время была отправка человека в космос. Из более близких примеров – это Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году, строительство космодрома Восточный, высокоскоростных магистралей, отечественных самолетов и прочее. Любой мегапроект позволяет аккумулировать ресурс и по цепочке  подтягивает все остальное», – говорит Селезнев.

    По словам экономиста, это проекты, связанные с технологическим лидерством, они сформулированы президентом и зафиксированы в документах стратегического характера. «Такие прорывные глобальные проекты при правильно сделанной работе правительства и ЦБ позволят России выйти не просто на 2,4% роста ВВП к 2029 году, а на 3-7%, и даже на двузначные показатели роста», – считает эксперт.

    Напомним, оценку роста экономики в диапазоне от 0,4% в 2026 году до 2,4% в 2029 году дал вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости». Он также заявил, что у экономики России большой запас прочности, а главной ее задачей он назвал рост производительности труда.

    «Правительство может давать умеренно-консервативные оценки, поскольку многое зависит от целого ряда факторов. Однако все находится в наших руках, – добавляет Селезнев. – Так, разговоры о дефиците ресурсов во многом надуманны: мы живем в самой богатой стране мира, и многие ручки потирают, чтобы прибрать к рукам наши Богом данные природные богатства. Кроме того, у нас люди с самым пытливым умом, те самые левши и кулибины. Важно создать правильную среду и систему взаимодействия, чтобы эти таланты работали в интересах и на благо страны».

    Он напоминает, что в 2022-2023 годах наши западные оппоненты «предрекали, что наша экономика будет разорвана в клочья, рухнет под гнетом санкций. Но этого не произошло». «Правительство реализовало в условиях беспрецедентных с исторической точки зрения санкций антикризисную программу. И наши оппоненты затем признали свое поражение, а Россия вошла в четверку крупнейших экономик мира. В условиях экономической войны это выдающееся достижение», – подчеркивает экономист.

    По его мнению, нынешнее замедление можно расценивать как цикличность, паузу перед дальнейшим рывком. «Но дальнейший рост будет очень сильно зависеть от выбранной экономической модели развития. Важно и то, насколько будет слаженным взаимодействие между ключевыми участниками, ответственными за экономический рост, то есть между правительством и ЦБ», – предупреждает собеседник.

    Селезнев считает, что если деньги будут поступать сначала в реальный сектор экономики, в развитие направлений, которые отвечают за импортозамещение, технологический суверенитет и лидерство, а потом уже будет происходить их переток в сферу потребления, инфляции не будет.

    При этом он признает проблему с дефицитом трудовых ресурсов. «Почему сегодня такой акцент делается на колледжах и подготовке специалистов рабочих профессий? Потому что стране нужны квалифицированные кадры – слесари, сварщики, токари, монтажники. А у нас все или курьеры, или заняты в сфере услуг. Но правительство знает эту ситуацию и уже занимается ее решением», – подытожил экономист.

    13 мая 2026, 12:47 • Новости дня
    В ЕС задумались об ограничении срока пребывания российских дипломатов
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские чиновники активно обсуждают введение строгого пятилетнего лимита на работу представителей российской дипмиссии в рамках очередного пакета санкций.

    В Брюсселе рассматривают возможность включения новых мер против представителей Москвы в 21-й санкционный перечень, передает ТАСС. Инициатива предполагает установление жестких временных рамок для дипломатической работы.

    «В Брюсселе пытаются еще что-то придумать в отношении российских дипломатов. Это пока на уровне разговоров, но уже обсуждается идея ограничить их пребывание в Евросоюзе сроком в пять лет», – заявил собеседник агентства. Он также допустил скорое утверждение данной меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария рассматривает возможность ограничения пребывания российских дипломатов сроком в пять лет. Евросоюз планирует ввести двадцать первый пакет антироссийских санкций до 1 июля. Ранее европейские власти ограничили перемещения представителей России территорией страны аккредитации.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    12 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Австрия подняла истребители из-за вторжения военных самолетов США
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Австрийское министерство обороны задействовало боевую авиацию для перехвата двух американских бортов, которые пересекли государственную границу без соответствующего разрешения, сообщил представитель ведомства Михаэль Бауэр.

    «Приоритет А: активация и развертывание двух истребителей Eurofighter в связи с пролетом двух самолетов PC12 ВВС США», – сообщил Бауэр в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Подобная ситуация стала вторым случаем появления американской авиации в австрийском небе за два дня. Накануне два борта PC12 также пересекли границу без согласования.

    Нарушители были замечены над горным хребтом Тотес-Гебирге на северо-западе страны. После успешного перехвата они развернулись и направились в Мюнхен.

    Напомним, Австрия закрыла небо для Соединенных Штатов.

    13 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    Арест экс-посла Италии из-за визовых махинаций вызвал ужесточение правил для россиян
    Арест экс-посла Италии из-за визовых махинаций вызвал ужесточение правил для россиян
    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за коррупционного скандала с дипломатом россиянам теперь придется лично подавать заявления на шенгенскую визу, что значительно увеличит сроки ожидания поездки.

    С 12 мая визовые центры Италии изменили правила приема документов от граждан, передает РИА «Новости».

    Поводом для ужесточения требований послужило задержание бывшего итальянского посла в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини, подозреваемого в незаконной выдаче разрешений на въезд.

    «После ареста бывшего посла Италии в Узбекистане итальянские визовые центры в России изменили порядок подачи документов. Визовые центры VMS и AlmavivA сообщили, что с 12 мая перестали принимать документы через третьих лиц.

    Подать заявление за туриста больше не смогут ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат», – пояснили представители Ассоциации туроператоров России.

    Теперь путешественникам необходимо самостоятельно посещать учреждение по предварительной записи. Исключение сделали лишь для нескольких аккредитованных компаний при условии оформления полноценного тура.

    Организаторы поездок уже запросили официальные разъяснения у посольства в Москве для понимания новых сроков оформления.

    Специалисты предупреждают о серьезном увеличении времени ожидания. Жители столичного региона смогут попасть на прием не раньше конца июня, а туристам из других городов придется ждать до июля. С учетом проверок полный цикл получения паспорта может растянуться на четыре месяца.

    Эксперты также прогнозируют более строгий контроль бронирования отелей и финансовой состоятельности заявителей. Желающим отправиться в Европу предстоящим летом рекомендуют рассмотреть альтернативные направления Шенгенской зоны, такие как Франция, Испания, Венгрия или Греция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туроператоры зафиксировали рекордный рост интереса к поездкам в Италию на майские праздники.

    Эта страна осталась лидером среди государств Евросоюза по количеству выданных россиянам мультивиз. При этом сроки получения итальянских виз достигают шести-восьми недель.

    13 мая 2026, 09:54 • Новости дня
    Европейские лидеры отказались извиняться перед Трампом за критику

    Tекст: Мария Иванова

    Политики в Европе переняли тактику американского лидера, публично критикуя действия США в Иране и категорически отказываясь брать свои слова обратно, отмечает The New York Times.

    Европейские лидеры все чаще прибегают к излюбленной тактике президента США Дональда Трампа, отказываясь извиняться за критику американской политики в Иране, пишет The New York Times.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что иранские переговорщики «унизили» Соединенные Штаты, после чего Пентагон внезапно объявил о выводе пяти тысяч военных из ФРГ.

    В ответ на вопросы журналистов о возможном расколе с Вашингтоном канцлер ФРГ признал наличие разногласий, но извиняться не стал.

    «У нас другой взгляд на эту войну, это не секрет. Я в этом не одинок», – подчеркнул Мерц в интервью каналу ARD. При этом он добавил, что не отказывается от трансатлантического сотрудничества и работы с Трампом.

    Аналогичную позицию занимают и другие мировые лидеры, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони и главу британского правительства Кира Стармера.

    Мелони назвала «неприемлемой» критику Трампа в адрес папы римского Льва XIV, который также осудил действия США и Израиля. Позже итальянский премьер подтвердила свою позицию после встречи с госсекретарем Марко Рубио, отметив важность защиты национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал действия США на Ближнем Востоке.

    Глава Белого дома в ответ распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила солидарность с папой римским Львом XIV после резких высказываний американского лидера.

    12 мая 2026, 18:07 • Новости дня
    Финляндия решила запретить экспорт медицинских товаров в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия собирается остановить предоставление специальных разрешений на экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию с июля, ссылаясь на опасения использования в военных целях, сообщили в МИД страны.

    Финляндия планирует приостановить выдачу специальных разрешений на экспорт медицинских и фармацевтических товаров и технологий в Россию, сообщает местный телеканал Yle со ссылкой на заявление МИД страны.

    В сообщении говорится: «Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию». По данным вещателя, соответствующее постановление вступит в силу в июле этого года.

    Глава санкционного отдела МИД Финляндии Элина Римппи отметила, что решение связано с подозрениями о возможном использовании экспортируемой медицинской продукции в военных целях. Yle уточняет, что не вся медицинская продукция подпадает под действие существующих санкций, и для ее экспорта не требуется специальное разрешение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил экспорт на российский рынок на 65% за четыре года после введения антироссийских санкций. Страны ЕС понесли потери в 48 млрд евро за этот период.

    В частности, экспорт из Финляндии уменьшился на 91,7% – до 2,8 млрд евро. Ранее директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми подчеркнул высокую зависимость экономики страны от связей с Россией и негативное влияние их прекращения.

    14 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    США заморозили ротацию войск в Европе
    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное ведомство временно прекратило плановую смену контингента на европейском континенте на фоне пересмотра общей стратегии размещения вооруженных сил.

    О решении Вашингтона рассказал глава литовского оборонного ведомства Робертас Каунас, передает Bloomberg.

    По его словам, Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады из-за масштабного пересмотра планов дислокации армии.

    «У нас есть информация, что ротация в настоящее время приостановлена с целью оценки изменений в Германии. Это предварительные первоначальные сведения, которыми мы располагаем», – заявил Каунас.

    Ранее президент США пообещал вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. Высокопоставленные дипломаты стран НАТО ожидают дальнейшего сокращения контингента, в том числе на территории Италии.

    Отмена отправки также затронула более 4 тыс. солдат, которые должны были находиться в Польше в течение девяти месяцев. При этом польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что ситуация касается исключительно ранее анонсированных корректировок присутствия армии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США отменила отправку в Польшу бронетанковой бригады из 4 тыс. военнослужащих.

    Глава Белого дома ранее заявил о намерении вывести из Германии более 5 тыс. американских солдат.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала решение Вашингтона полным сюрпризом для Евросоюза.

    13 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Каллас заявила о привлечении спутников для мониторинга при перемирии на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После содержательной дискуссии с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и кредита в 90 млрд евро динамика войны, по мнению главы евродипломатии Каи Каллас, меняется, а положение Украины лучше, чем год назад, но, причин для самоуспокоения нет.

    «Во-первых, министры утвердили расширение мандата Консультативной миссии ЕС в Украине. Это позволит нашей миссии активизироваться в борьбе с гибридными угрозами и поддержать реинтеграцию ветеранов.  Во-вторых, мы также продвигаем работу по обеспечению гарантий безопасности ЕС на время перемирия. Это включает укрепление Европейского спутникового центра, чтобы он мог поддерживать мониторинг прекращения огня, а также противодействовать обходу санкций», – заявила она после очередного заседания в Брюсселе.

    Третьей мерой глава евродипломатии назвала разработку санкций для пресечения источников доходов Кремля.

    Обсуждая вопрос мирных переговоров Каллас с министрами решили: чтобы Европа играла более активную роль, надо договориться между собой о том, о чем говорить с Россией, и каковы их «красные линии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас в апреле жаловалась на то, что Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров по помощи Киеву. Euractiv сообщил, что ЕК начала разработку карты военной помощи странами ЕС для Украины. Журналист Боуз назвал единственный интерес Евросоюза на Украине.


    15 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива назначить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера переговорщиком от Евросоюза спровоцировала бурные дискуссии, став своеобразной проверкой Европы на политическую зрелость, отметил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

    Европейские страны подняли большой шум после слов президента России о возможных кандидатах в переговорщики от Евросоюза, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели.

    «Вдруг они стали говорить, ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать. Но оговариваются при этом. Говорить придется, однако определять, о чем и когда, будем мы – европейцы», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    По словам министра, подобные заявления трудно воспринимать всерьез, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Владимир Путин проверил политическую зрелость европейцев, когда 9 мая предложил кандидатуру Герхарда Шрёдера для ведения диалога с российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об активных дискуссиях среди европейских политиков из-за этой идеи.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг инициативу о назначении специального представителя.

    15 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского новым фюрером Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Под руководством Берлина создается новое европейское движение в поддержку нацизма, где роль современного фюрера отведена нынешнему украинскому лидеру, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава МИД Сергей Лавров дал жесткую оценку политике западных стран, передает РИА «Новости».

    Общаясь с журналистами в Индии, он заявил: «Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен президент Зеленский. Под его как бы эгидой новое объединение европейцев при инициативной и главной роли Германии все осуществляется».

    Министр подчеркнул, что происходящее вызывает тревогу и сильно напоминает события прошлого. Однако, по его словам, эти опасения компенсируются знанием истории.

    Лавров напомнил, что подобные сюжеты всегда имели вполне определенный финал, и других вариантов завершения для них существовать не может.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 мая Сергей Лавров заявил о возрождении нацизма в Европе и поддержке нацистских режимов европейскими странами.

    Ранее, 8 мая, Лавров на церемонии в МИД предупредил о готовящемся Европой нападении на Россию по примеру Гитлера.

    В конце апреля министр иностранных дел России заявил о получающем удовольствие от возрождения нацизма Владимире Зеленском.

    12 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    В Италии обвинили ЕС в разжигании войны после отказа от предложения Путина

    В Италии обвинили ЕС в разжигании войны после отказа от посредничества Шредера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профессор из Италии Паоло Бекки резко осудил европейских лидеров за отказ рассмотреть кандидатуру Герхарда Шредера посредником на переговорах между Россией и Евросоюзом.

    Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки резко раскритиковал европейских лидеров за отказ рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о назначении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником на возможных переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает RT.

    В своем сообщении в соцсетях Бекки заявил: «Россия открылась Европе... Но нет, клоуны из Брюсселя отвергли это посредничество, как и немцы. Кучка поджигателей войны, которых следовало бы отправить в ад». Позже он отметил, что, по его мнению, лидеры стран Евросоюза не заинтересованы в мирном диалоге и продолжают эскалацию конфликта.

    Профессор подчеркнул, что подобные решения лишь усиливают напряженность и лишают Европу возможности выйти на переговоры для урегулирования кризиса на Украине. Бекки также добавил, что назначение Шредера могло бы стать шагом к деэскалации и восстановлению контактов между Россией и Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами.

    Российская сторона заявила о готовности к дипломатическим контактам и с другими представителями ЕС, которые не позволяли себе оскорбительных высказываний в адрес России.

    Однако в Берлине выступили против назначения Шредера европейским посредником в контактах с Россией по Украине. Позже немецкие СМИ сообщили, что в правящей коалиции Германии обсуждается кандидатура президента Франка-Вальтера Штайнмайера как главного посредника в переговорах между Евросоюзом и Россией.

    Идея привлечь Шредера к диалогу вызвала активные дискуссии среди европейских политиков, но официальной реакции пока не последовало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    12 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    Лидеры Словакии, Австрии и Чехии поддержали диалог ЕС и России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Братиславе главы трех стран ЕС заявили о важности начала переговоров между Евросоюзом и Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Встреча президентов Словакии, Австрии и Чехии прошла в Братиславе. На переговорах Петер Пеллегрини, Александер Ван дер Беллен и Петр Павел обсудили военный конфликт на Украине и необходимость запуска диалога между Евросоюзом и Россией. Президенты пришли к единому мнению, что Брюссель должен назначить авторитетного представителя для переговоров с Москвой по вопросам прекращения конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Петер Пеллегрини отметил: «Мы не можем допустить, чтобы диалог о мире вели исключительно США. Без активного участия Брюсселя Европа останется в роли стороннего наблюдателя сделок, которые Вашингтон будет заключать с Москвой и Киевом».

    Лидеры трех стран также затронули текущую мировую ситуацию и сошлись во мнении, что крупные державы начинают отстаивать свои интересы более активно и по-своему. В рамках встречи обсуждались вопросы регулирования цифровых платформ для подростков. Пеллегрини призвал к единому подходу в Евросоюзе по контролю доступа молодежи к социальным сетям, отметив, что современные технологии, несмотря на пользу, несут определенные риски.

    Встреча прошла в рамках славковского формата, который существует с 2015 года для укрепления сотрудничества в Центральной Европе. Сейчас объединение возглавляет Словакия, а с июля председательство перейдет к Австрии.

    Накануне президент Финляндии Александр Стубб тоже заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией. А во вторник глава МИД Ирландии Томас Берн подчеркнул важность диалога Евросоюза с Россией для завершения боевых действий на Украине.

    Однако также во вторник российский МИД обвинил Евросоюз в затягивании урегулирования конфликта на Украине. В то же время еще 9 мая президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу с Европой.

    13 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Лавров: Европа стала главной жертвой кризиса в Ормузском проливе
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны понесут самые тяжелые экономические потери в случае обострения ситуации вокруг Ормузского пролива из-за дорогого американского газа и затрат на киевский режим, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Наверное, Европа будет наиболее пострадавшей от кризиса в Ормузском проливе», – сказал дипломат индийскому телевидению, передает RT.

    Министр пояснил, что отказ от российских энергоносителей вынуждает европейцев покупать значительно более дорогой сжиженный газ у США. Дополнительным бременем для бюджетов становятся сотни миллиардов евро, которые направляются на Украину.

    Кроме того, руководитель МИД указал на отсутствие у западных политиков привычки соблюдать договоренности. По его словам, Соединенные Штаты целенаправленно загоняют европейские государства в глубокий энергетический и продовольственный кризис.

    В начале мая главы МИД России и Катара обсудили обстановку в Ормузском проливе. Сергей Лавров обвинил западные страны в использовании нечистоплотных методов для попыток запретить покупать российскую нефть.

    13 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    В Финляндии муж зарезал жену из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В финском городе Котка местный житель зарезал свою супругу, гражданку России, которая занималась живописью и организацией выставок, сообщили местные СМИ.

    Правоохранительные органы финского города Котка возбудили уголовное дело по факту убийства художницы российского происхождения. Трагедия произошла в ночь с 9 на 10 мая, передает ТАСС.

    По данным газеты Ilta-Sanomat, женщина писала картины и проводила различные художественные выставки. На этих мероприятиях выставлялись не только ее работы, но и произведения других авторов.

    Подозреваемым в совершении преступления оказался муж погибшей. Известно, что мужчина работает в технической сфере, а в свободное время пишет стихи и романы.

    Ранее другой гражданин Финляндии убил свою бывшую жену из России на вилле в Турции. До этого гражданин США задушил свою сожительницу из России в Риме. А в июле 2025 года в Японии правоохранители арестовали 21-летнего Канэки Ито за убийство своей русской матери.

    12 мая 2026, 14:56 • Новости дня
    Стубб отверг предположения о планах России «атаковать НАТО»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб усомнился в вероятности того, что Россия решится на атаку стран НАТО, отметив низкую вероятность прямой агрессии.

    Президент Финляндии Александер Стубб не согласился с позицией ряда европейских стран, которые предполагают возможность нападения России на страны Североатлантического альянса.

    В интервью порталу EUObserver он отметил, что не верит в реальные планы России атаковать НАТО, передает ТАСС.

    «Если готовиться к худшему, то его можно избежать. Но лично я не считаю, что Россия будет испытывать пятую статью устава НАТО, которая обязывает страны к взаимной помощи в случае нападения», – заявил Стубб.

    Ранее Стубб заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией. До этого он допустил, что Европе придется начать переговоры с президентом Владимиром Путиным, если политика США перестанет соответствовать интересам Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая президент России Владимир Путин на переговорах с премьером Словакии Робертом Фицо отметил, что Евросоюз и НАТО навязывают конфронтационную линию.

    Главное
    Россия передала Украине 526 тел погибших военных
    Финны обнаружили крупные залежи золота на границе с Россией
    Ермака поместили в платную камеру СИЗО
    Саудовская Аравия захотела заключить пакт о ненападении с Ираном
    Российских борцов допустили до соревнований с флагом и гимном
    Минздрав назвал самые непьющие российские регионы
    Вооруженный мужчина напал с ножом на ребенка под Москвой

    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал

    Полностью отечественный двигатель ПД-8 для «Суперджета» – готов. Дело осталось за малым – собрать всю документацию и получить сертификат от Росавиации. Это огромное достижение не только для авиации России – без двигателей нет и самолетов. Это еще серьезное технологическое превосходство, в том числе над Китаем, который не умеет делать то, что Россия. Наконец, это дает России еще и суверенитет. Подробности

    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку

    Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддам Хафтар, один из сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. При этом Россия развивает отношения и с политическими противниками ЛНА – ливийским Правительством национального единства (ПНЕ). По мнению экспертов, визит Хафтара является элементом стратегии России по созданию «дуги безопасности» от Северной Африки до Сахеля, где Ливии отведена роль ключевого узла этого проекта. Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    О последствиях вступления в НАТО сербам нужно задуматься уже сейчас

    Первые в истории Сербии совместные военные учения с НАТО вызвали скандал, поскольку сербы в большинстве своем не простили альянсу нападения на себя и вступать туда не собираются, несмотря на инсинуации. Но в более далекой перспективе Сербия частью НАТО наверняка станет, а спасти ее от этого неравного брака непросто. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

