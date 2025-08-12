Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».0 комментариев
В Риме задушили россиянку
В Риме задушили россиянку, подозреваемый оказался ее спутником
Власти Италии проводят расследование гибели россиянки Анастасии Трофимовой, уроженки Омска, экспертиза установила, что она умерла насильственной смертью.
Экспертиза установила, что россиянку задушили, передает ТАСС со ссылкой на газету Il Messaggero.
Ее тело обнаружили в римском парке в начале июня. Основным подозреваемым стал 46-летний американец Фрэнсис Кауфманн, который обладал также документами на имя Рексала Форда.
Кауфманн был задержан на территории Греции, после чего экстрадирован в Италию. Сейчас он содержится в римской тюрьме и будет привлечен к ответственности по обвинению в двойном убийстве.
Следствие также рассматривает его причастность к смерти 11-месячной дочери Андромеды, которую Трофимова родила после знакомства с Кауфманном на Мальте в 2023 году.
Подозреваемый признает отцовство, но не соглашается с обвинениями в смерти женщины и ребенка. Он заявил о намерении защищать себя в суде самостоятельно, без адвоката.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2024 года в лесном массиве города Кемер в Турции обнаружили тело пропавшей 4 января в поселке Кириш российской туристки. Полиция начала расследование по этому уголовному делу.
В 2020 году российскую 53-летнюю туристку на Кубе попытались убить, отравив ее в ресторане, московские следователи возбудили уголовное дело.