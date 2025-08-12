В Риме задушили россиянку, подозреваемый оказался ее спутником

Tекст: Алексей Дегтярев

Экспертиза установила, что россиянку задушили, передает ТАСС со ссылкой на газету Il Messaggero.

Ее тело обнаружили в римском парке в начале июня. Основным подозреваемым стал 46-летний американец Фрэнсис Кауфманн, который обладал также документами на имя Рексала Форда.

Кауфманн был задержан на территории Греции, после чего экстрадирован в Италию. Сейчас он содержится в римской тюрьме и будет привлечен к ответственности по обвинению в двойном убийстве.

Следствие также рассматривает его причастность к смерти 11-месячной дочери Андромеды, которую Трофимова родила после знакомства с Кауфманном на Мальте в 2023 году.

Подозреваемый признает отцовство, но не соглашается с обвинениями в смерти женщины и ребенка. Он заявил о намерении защищать себя в суде самостоятельно, без адвоката.

