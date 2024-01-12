Подтверждена гибель российской туристки в Кемере

Генконсульство России подтвердило гибель российской туристки в турецком Кемере

Tекст: Вера Басилая

Сотрудник генконсульства со ссылкой на представителя полиции в Кемере подтвердил, что тело пропавшей в Турции россиянки обнаружено в лесу рядом с городом. Более подробные сведения о трагедии станут известны после получения официального ответа турецкой стороны на запрос генконсульства России, передает ТАСС.

Между тем, по данным Telegram-канала Mash, российскую туристку похитили и убили в Турции. 11 января у подножья горы Чалыш был найден ее телефон, по одной из версий, похитители планировали потребовать выкуп. По другим данным, девушка упала со скалы, передает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что в Турции пропала отдыхавшая в этой стране жительница Кирова. Было установлено, что туристка прибыла в Турцию 30 декабря и должна была вернуться в Россию 8 января, но не появилась в аэропорту в день обратного вылета.

По предварительным данным, она 4 января отправилась на прогулку, но в отель так и не вернулась.