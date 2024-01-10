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Российские дипломаты запросили информацию о пропавшей в Турции россиянке
Генеральное консульство России в Анталье направило запрос полиции Турции в связи с пропажей отдыхавшей в этой стране жительницы Кирова.
Как сообщили в генконсульстве, дипломаты установили контакт с турецкой стороной и туристической фирмой, организовавшей отдых пропавшей женщины, передает ТАСС.
В сообщении отмечается, что, по имеющейся информации, туристка прибыла в Турцию 30 декабря и должна была вернуться в Россию 8 января, но не появилась в аэропорту в день обратного вылета.
Установлено, что 4 января она отправилась на прогулку, но в отель так и не вернулась. Женщина не выходит на связь с родственниками, а ее телефон отключен.
Полиция Кемера проводит расследование по факту пропажи россиянки. В обстоятельствах пропажи женщины разбирается и полиция Кировской области, куда обратились родственники туристки.
«Родственники обратились с заявлением о том, что без вести пропала женщина. Проводится работа, в том числе по линии Интерпола. Женщина пропала на территории Турции. Вчера заявление было зарегистрировано», – сообщили в ведомстве.
В августе мать четырех детей из Петербурга пропала во время дайвинга в Египте.