Российские дипломаты запросили информацию о пропавшей в Турции россиянке

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщили в генконсульстве, дипломаты установили контакт с турецкой стороной и туристической фирмой, организовавшей отдых пропавшей женщины, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что, по имеющейся информации, туристка прибыла в Турцию 30 декабря и должна была вернуться в Россию 8 января, но не появилась в аэропорту в день обратного вылета.

Установлено, что 4 января она отправилась на прогулку, но в отель так и не вернулась. Женщина не выходит на связь с родственниками, а ее телефон отключен.

Полиция Кемера проводит расследование по факту пропажи россиянки. В обстоятельствах пропажи женщины разбирается и полиция Кировской области, куда обратились родственники туристки.

«Родственники обратились с заявлением о том, что без вести пропала женщина. Проводится работа, в том числе по линии Интерпола. Женщина пропала на территории Турции. Вчера заявление было зарегистрировано», – сообщили в ведомстве.

В августе мать четырех детей из Петербурга пропала во время дайвинга в Египте.