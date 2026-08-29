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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    12 комментариев
    29 августа 2026, 00:10 • Новости дня

    Минтранс сообщил о системе льгот на билеты для детей

    Минтранс напомнил о скидках на билеты для детей

    Tекст: Катерина Туманова

    В России действует масштабная система скидок и льгот на билеты для детей, включая бесплатный проезд в некоторых видах транспорта, напомнил министр транспорта Андрей Никитин.

    Никитин заявил, что в авиации действуют специальные скидки, право бесплатного провоза детского питания сверх нормы ручной клади и обязательная рассадка детей рядом с родителями.

    «Мы также внедрили практику выдачи детских колясок пассажирам сразу по прилете, прямо у трапа воздушного судна», – сообщил он РИА «Новости».

    Министр добавил, что ведомство разработало методические рекомендации по обустройству комнат матери и ребенка и игровых зон на вокзалах и в аэропортах.

    В поездах дальнего следования введена круглогодичная скидка 50% для пассажиров от 10 до 18 лет, которая не зависит от формы обучения. Дети до пяти лет могут ехать бесплатно без предоставления отдельного места, а билеты для детей от пяти до 10 лет продаются за 35% от взрослого тарифа.

    В пригородных электричках проезд бесплатен для детей до семи лет на федеральном уровне. Дополнительные льготы, включая поддержку многодетных семей, устанавливают регионы в зависимости от своих возможностей, подчеркнул Никитин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянам напомнили о новых правилах выезда детей за границу. Минтранс сообщил расширении скидки 50% на авиабилеты для детей с марта. В Госдуме предложили создать спортивную «Яшинскую карту» для детей.


    28 августа 2026, 20:20 • Новости дня
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нижний Новгород лично протестировал новую модель автомобиля Volga K 50.

    Глава государства проехал за рулем автомобиля по территории производственного кластера в Нижнем Новгороде, высоко оценив комфорт и легкость управления транспортным средством, передает РИА «Новости».

    Российский лидер проехал от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании. Перед поездкой главе государства подробно рассказали о технических характеристиках свежей линейки машин. Он лично опробовал как водительское, так и пассажирское кресла.

    Отвечая на вопросы журналистов после тест-драйва, президент поделился впечатлениями от поездки. «В салоне мягко и тихо», – отметил Путин. Также он добавил, что автомобилем очень легко управлять, буквально одним пальцем.

    В рамках рабочей поездки в регион Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    В июне первый вице-премьер России Денис Мантуров лично протестировал этот новый кроссовер на Петербургском международном экономическом форуме.

    Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в 4 млн 199 тыс. рублей.

    Видео поездки Путина за рулем Volga K 50 смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 августа 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» объяснили исчезновения пограничников ВСУ в Харьковской области

    Пограничники ВСУ стали массово исчезать в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинули по ключевым направлениям фронта и узнали, как украинские пограничники массово исчезают вблизи «Волчанского котла».

    «Родственники украинских пограничников сообщают, что в районах Аниськино, Водяного и Артельного Харьковской области массово исчезают пограничники из 4 пого ГПСУ. Они не выходят на связь с середины июля. Все эти населенные пункты находятся внутри формируемого «Волчанского котла», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Харьковском направлении штурмовики продвинулись на востоке Казачьей Лопани. На Волчанском направлении идут тяжелые бои в районе Василевки, а на Великобурлукском направлении ожесточенные бои не прекращаются в районе Должанки.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» продвинулись на 100 м. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке. Ожесточённые бои идут в районе Храповщины и Хотени.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 155 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области уничтожили три группы полка ВСУ «Скала». Российские бойцы ликвидировали снайпера украинского полицейского спецназа. Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    28 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Москвичи во время тестирования ДЭГ выступили против переноса памятника Пушкину
    Москвичи во время тестирования ДЭГ выступили против переноса памятника Пушкину
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе масштабного тестирования системы электронного голосования жители Москвы не поддержали идею переноса памятника Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре, сообщила мэрия.

    Более 740 тыс. человек приняли участие в тестировании дистанционного электронного голосования перед выборами, сообщается на сайте мэрии Москвы. Большинство участников высказались против возвращения памятника Александру Пушкину на его историческое место.

    Ранее с инициативой вернуть монумент на Тверской бульвар выступил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Общественный штаб Москвы по наблюдению за голосованием решил использовать это предложение для проверки системы ДЭГ.

    Тестирование проходило 28 августа с 08.00 до 14.00. Голосовать могли совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в столице. Москвичи могли сделать выбор как онлайн, так и на 132 избирательных участках, однако большинство предпочли электронный формат. Публичные испытания системы состоялись впервые за два года и прошли в штатном режиме.

    Ранее власти Москвы решили протестировать систему электронного голосования вопросом о памятнике Пушкину.

    Центризбирком неделей ранее утвердил формы электронных протоколов для региональных избирательных комиссий.

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    28 августа 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в настоящее время ведет борьбу за свое настоящее и будущее, заявил президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна сегодня борется за свое настоящее и будущее, а укрепление суверенитета должно сопровождаться практическими усилиями по повышению благополучия граждан, передает РИА «Новости».

    «В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее, будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан. И сильна Россия и будет сильна в будущем», – сказал Путин. Он отметил, что эти усилия напрямую связаны с укреплением суверенитета страны.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую поездку главы государства в Нижний Новгород.

    В рамках визита Путин провел встречу с губернатором региона Глебом Никитиным.

    На самом форуме российский лидер отметил способность смелых отечественных проектов определять развитие страны на десятилетия вперед.

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    28 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Безруков сообщил о вступлении Кологривого в труппу МХАТ имени Горького

    Безруков: Кологривый вошел в состав труппы МХАТ имени Горького

    Безруков сообщил о вступлении Кологривого в труппу МХАТ имени Горького
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Актер Никита Кологривый официально присоединился к театральному коллективу МХАТ имени Горького перед началом нового сезона, заявил народный артист России Сергей Безруков.

    Кологривый стал частью коллектива знаменитого театра, об этом решении было объявлено на церемонии открытия 129-го сезона.

    «Я пригласил в труппу МХАТ имени Горького Никиту Кологривого, он согласился, будем работать», – заявил художественный руководитель театра, народный артист РФ Сергей Безруков, передает РИА «Новости».

    Ранее Безруков сообщил об интеграции Московского губернского театра во МХАТ имени Горького.

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    28 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин прибыл в Нижний Новгород
    Путин прибыл в Нижний Новгород
    @ Сергей Лукин/photo.roscongress

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Российский лидер посетит выставку передовых проектов Агентства стратегических инициатив и выступит на пленарном заседании, передает РИА «Новости». Масштабное мероприятие проходит в городе 27 и 28 августа.

    Программа визита включает осмотр современных городских объектов и посещение местного автомобильного завода. Там президенту продемонстрируют процесс сборки новой модели Volga.

    Кроме того, рабочий график включает встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о рабочей поездке главы государства в Нижний Новгород.

    Накануне российский лидер направил приветственную телеграмму участникам форума гражданских инициатив.

    В марте Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в Кремле.

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    28 августа 2026, 18:57 • Новости дня
    Минюст включил комика Незлобина в список иноагентов

    Минюст: Комик Незлобин пополнил реестр иностранных агентов

    Минюст включил комика Незлобина в список иноагентов
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции обновило реестр иностранных агентов, добавив в него известного комика Александра Незлобина и еще нескольких физических лиц и проектов.

    В список иноагентов были включены комик Александр Незлобин, журналисты М. Ю. Базылюк, К. Ю. Горожанко, А. А. Мочалов, а также проект «Быть Или» и информационный ресурс «Книгижарь», следует из сообщения на сайте Минюста.

    По данным ведомства, Александр Незлобин участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Кроме того, он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против специальной военной операции на Украине. Сейчас комик проживает за пределами страны.

    Неделей ранее московский суд заочно приговорил комика Семена Слепакова (внесен в список иноагентов) к 400 часам обязательных работ.

    В июле Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов блогера Адама Аушева.

    В том же месяце ведомство пополнило этот список именем политика Бориса Надеждина.

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    28 августа 2026, 05:59 • Новости дня
    Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску

    Марочко: Оборона ВСУ рушится близ Славянска и Краматорска

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения российской армии успешно преодолели рубежи защиты украинских войск в районе двух ключевых городов Донецкой Народной Республики Славянска и Краматорска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши ребята проламывают здесь оборонительные рубежи противника. Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», – заявил он ТАСС.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подтвердил прорыв первого оборонительного рубежа Южной группировкой войск. Марочко сообщает, что бойцы продвигаются западнее Николаевки и активно действуют со стороны Васютинского.

    По его словам, Славянско-Краматорская агломерация сейчас «самая горячая точка» на линии фронта.

    «Наши ребята проламывают здесь оборонительные рубежи противника. Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», – сказал он.

    Марочко напомнил о наличии у ВСУ второй и третьей линий укреплений. Украинские силы пытаются восстановить разрушенные позиции и устанавливают дополнительные минные заграждения на пути следования российских военнослужащих.

    «Буквально недавно Зеленский раскрыл «военную тайну», и сказал, что на данный участок направляются боевики запрещенного в России «Азова». Следовательно, если бы здесь было все хорошо, наверное, так называемые элитные подразделения, которые считаются самыми мотивированными на Украине, сюда бы не направляли. Ситуация в Славянско-Краматорской агломерации очень сложная, напряженная», – резюмировал эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны ВС России сорвали снабжение ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки. Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри.

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    28 августа 2026, 18:03 • Новости дня
    Путин поручил создать атлас военных и гражданских профессий будущего
    Путин поручил создать атлас военных и гражданских профессий будущего
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею обновить существующий «Атлас новых профессий», включив в него гражданские и военные компетенции, которые будут востребованы в будущем. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

    По словам президента, новый документ должен учитывать изменения, которые будут происходить в профессиональной сфере в ближайшие десятилетия. Путин отметил, что знаком с планами по подготовке новой редакции атласа и назвал поставленную задачу амбициозной и новаторской., передает РИА «Новости».

    «Конечно, знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед – заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно: подготовить новую редакцию атласа с гражданскими и с военными компетенциями будущего. Задача по-своему очень амбициозная и новаторская», – сказал президент.

    Первое издание подобного документа было представлено в феврале 2014 года. Инициаторами проекта тогда выступили Агентство стратегических инициатив и Московская школа управления Сколково.

    В пятницу Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Накануне глава государства направил приветственную телеграмму участникам этого мероприятия.

    Ранее российский лидер поручил правительству принять новые меры по повышению уровня трудоустройства выпускников учебных заведений.

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    28 августа 2026, 12:38 • Новости дня
    Роды 12-летней девочки в Ростове обернулись расследованием

    Двенадцатилетняя девочка родила ребенка в Ростовском перинатальном центре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Ростовской области врачи перинатального центра успешно приняли роды у несовершеннолетней пациентки, ребенок будет передан на воспитание ее биологическим родственникам, сообщили СМИ.

    В Ростовском перинатальном центре в августе прошли роды у 12-летней девочки, сообщает портал 161.RU.

    «Информация о данной пациентке была передана в правоохранительные органы, расследование проводится в Запорожской области», – заявил главный врач медицинского учреждения Максим Уманский.

    Руководитель центра уточнил, что младенца передадут биологическим родственникам. Воспитанием новорожденного займется кровная семья несовершеннолетней роженицы при участии органов опеки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года 12-летняя школьница из Бурятии забеременела от своего бывшего опекуна.

    В июне у жилого дома в Ростове-на-Дону местные жители обнаружили тело новорожденного младенца.

    В феврале прошлого года 16-летняя учащаяся из Красноярска выбросила своего ребенка в мусоропровод.

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    28 августа 2026, 05:35 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два летевших в сторону Москвы дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Два дрона ВСУ, летевшие в направлении Москвы, уничтожены силами ПВО, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого аэропорт Жуковский перешел на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за четверг уничтожили 39 украинских беспилотников. В ночь на четверг российская ПВО сбила 267 украинских дронов.


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    28 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Досрочное голосование на выборах в Госдуму стартовало в 12 регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    В 12 регионах России, где введено военное положение и средний уровень реагирования, началось предварительное голосование на выборах депутатов Государственной думы, сообщил ЦИК России.

    Центральная избирательная комиссия объявила о начале досрочного голосования на выборах депутатов Государственной думы в 12 регионах страны. Речь идет о субъектах, где в настоящее время действует военное положение и установлен средний уровень реагирования, следует из сообщения в Max ЦИК.

    Процедура может проходить в четырех формах по решению местной избирательной комиссии. Допускается голосование на избирательных участках, на дому, а также на придомовых территориях и в местах общего пользования. Кроме того, предусмотрен формат для групп избирателей, проживающих в труднодоступных населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и затруднено транспортное сообщение.

    Для обеспечения досрочного волеизъявления граждан применяются переносные ящики. Участковые комиссии обязаны довести до сведения избирателей информацию о времени, датах и местах проведения процедуры. При этом публикация подобных сведений в СМИ и сети Интернет запрещена в целях безопасности.

    Основные выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними кампании состоятся в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2,2 тыс. кампаний различного уровня, по итогам которых заместят 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о принятии всех необходимых мер безопасности для проведения выборов в приграничных регионах.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал уделить повышенное внимание организации избирательного процесса вблизи государственных границ.

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    28 августа 2026, 05:12 • Новости дня
    МИД обвинил Францию в захвате танкеров и пиратстве
    МИД обвинил Францию в захвате танкеров и пиратстве
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Франция регулярно задерживает торговые суда с российской нефтью, чтобы оштрафовать, а это является попыткой подорвать экономику России, отметил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

    «Схема одна и та же: судно задерживается, препровождается во французский порт, затем происходит уплата «штрафа», после чего танкер освобождается. В 21-м пакете антироссийских санкций страны ЕС наделили себя еще и правом удерживать или, называя вещи своими именами, воровать перевозимую нефть. Словом, обыкновенный морской разбой, настоящее пиратство», – сказал он РИА «Новости».

    Студенников добавил, что истинным мотивом подобных действий выступает стремление нанести масштабный ущерб российской экономике. По его мнению, европейские страны целенаправленно пытаются подорвать экспорт российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле нефтетанкер Tagor был задержан Францией и снялся с якоря в заливе Дуарнене. В Кремле назвали действия Парижа незаконными. Эксперт Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров.


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    28 августа 2026, 17:51 • Новости дня
    Путин призвал сделать российские технологии предметом гордости всей страны
    Путин призвал сделать российские технологии предметом гордости всей страны
    @ Mikhail Metzel/Kremlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вся территория страны от Калининграда до Владивостока должна быть обеспечена отечественными технологическими решениями, заявил президент России Владимир Путин.

    Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, президент подчеркнул важность создания долгосрочного спроса на российскую продукцию, передает РИА «Новости».

    «Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России», – заявил глава государства. Он добавил, что необходимо выстроить полноценную систему поддержки инноваций.

    Кроме того, российский лидер отметил необходимость учитывать боевой опыт солдат и офицеров, полученный в ходе спецоперации. По его словам, эти знания должны применяться при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Также важно формировать для фронтовиков направления для будущего трудоустройства и самореализации в мирной жизни.

    Ранее глава государства призвал к самостоятельному производству критически важной продукции.

    Российский лидер заявил об огромной пользе навыков ветеранов спецоперации для отечественной промышленности.

    Президент потребовал оснащать армию умной техникой на базе исключительно российских решений.

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    28 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    Мурашко сообщил о рекордном конкурсе в российские медицинские вузы

    Мурашко: Российские медвузы фиксируют рекордный наплыв абитуриентов

    Tекст: Денис Тельманов

    В этом году российские медицинские учебные заведения фиксируют рекордный наплыв абитуриентов, поступающих с максимальными баллами по результатам единого государственного экзамена, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Повышенный спрос наблюдается как в высших учебных заведениях, так и в колледжах по всей стране, рассказал Мурашко, передает РИА «Новости».

    Заявление прозвучало во время визита главы Минздрава на Камчатку. Совместно с губернатором края Владимиром Солодовым министр проинспектировал развитие местной системы здравоохранения и происходящие инфраструктурные изменения.

    «Результат, – что дети практически ежегодно демонстрируют все более высокие баллы по ЕГЭ. В этом году они практически максимальными стали, потому что конкурс медицинский во все вузы, колледжи очень высокий», – подчеркнул Мурашко в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прием на медицинские специальности вышел на первое место по числу абитуриентов с максимальными баллами ЕГЭ.

    В феврале текущего года Министерство здравоохранения определило минимальные пороги для поступления в профильные вузы.

    Летом глава ведомства Михаил Мурашко анонсировал масштабное пополнение отечественной медицины новыми кадрами.

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    Святой престол заинтересовался Россией

    «Несмотря на существенные разногласия в оценках ряда вопросов, были найдены точки соприкосновения», – заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Священник, которого называют министром иностранных дел папы римского, посетил Россию с четырехдневным визитом. С какой целью? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    • Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за три месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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