Минтранс сообщил о системе льгот на билеты для детей

Минтранс напомнил о скидках на билеты для детей

Tекст: Катерина Туманова

Никитин заявил, что в авиации действуют специальные скидки, право бесплатного провоза детского питания сверх нормы ручной клади и обязательная рассадка детей рядом с родителями.

«Мы также внедрили практику выдачи детских колясок пассажирам сразу по прилете, прямо у трапа воздушного судна», – сообщил он РИА «Новости».

Министр добавил, что ведомство разработало методические рекомендации по обустройству комнат матери и ребенка и игровых зон на вокзалах и в аэропортах.

В поездах дальнего следования введена круглогодичная скидка 50% для пассажиров от 10 до 18 лет, которая не зависит от формы обучения. Дети до пяти лет могут ехать бесплатно без предоставления отдельного места, а билеты для детей от пяти до 10 лет продаются за 35% от взрослого тарифа.

В пригородных электричках проезд бесплатен для детей до семи лет на федеральном уровне. Дополнительные льготы, включая поддержку многодетных семей, устанавливают регионы в зависимости от своих возможностей, подчеркнул Никитин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянам напомнили о новых правилах выезда детей за границу. Минтранс сообщил расширении скидки 50% на авиабилеты для детей с марта. В Госдуме предложили создать спортивную «Яшинскую карту» для детей.



