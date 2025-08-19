Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
В Бурятии школьница забеременела от бывшего опекуна
Предполагаемым отцом будущего ребенка школьницы из Бурятии оказался ее бывший опекун, его поместили в следственный изолятор, сообщают Telegram-каналы.
Школьница, которой сейчас только 12 лет, была передана под опеку своей совершеннолетней сестре, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Babr Mash.
Новая опекунша заметила быстрое увеличение веса у девочки, но связала это с улучшением питания. Врачи определили беременность уже на восьмом месяце, когда школьница проходила медицинский осмотр перед поездкой в лагерь.
Предполагается, что отцом ребенка является бывший опекун девочки. В настоящее время он заключен под стражу в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.
В 2021 году несовершеннолетняя школьница из Железногорска, уже родившая ребенка, забеременела во второй раз.
Также в том году в Саратовской области родила 14-летняя девочка, за интимную связь с ней осудили 23-летнего курьера.