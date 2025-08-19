В Бурятии школьница забеременела от бывшего опекуна

Tекст: Алексей Дегтярев

Школьница, которой сейчас только 12 лет, была передана под опеку своей совершеннолетней сестре, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Babr Mash.

Новая опекунша заметила быстрое увеличение веса у девочки, но связала это с улучшением питания. Врачи определили беременность уже на восьмом месяце, когда школьница проходила медицинский осмотр перед поездкой в лагерь.

Предполагается, что отцом ребенка является бывший опекун девочки. В настоящее время он заключен под стражу в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.

В 2021 году несовершеннолетняя школьница из Железногорска, уже родившая ребенка, забеременела во второй раз.

Также в том году в Саратовской области родила 14-летняя девочка, за интимную связь с ней осудили 23-летнего курьера.