Суд в Москве заочно арестовал продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина

Суд в Москве заочно арестовал продюсера «Ласкового мая» Разина по делу о хищении

Tекст: Мария Иванова

Таганский суд Москвы заочно арестовал продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС.

Решение суда огласила судья, постановив заключить Разина под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.

Адвокат Разина заявил, что продюсер не скрывался от следствия и раньше не имел уголовных преследований. Он подчеркнул: «Разин никогда не привлекался к уголовной ответственности, от органов следствия не скрывался. Сейчас он находится за пределами России, но если бы он был в зале суда, он выступил бы против ареста».

По информации правоохранительных органов, Разин находится в США и не намерен возвращаться в Россию для следственных действий. У него также есть гражданство Турецкой Республики. Следствие ходатайствовало о его аресте заочно, так как уголовное дело по факту присвоения средств, предназначенных поэту Сергею Кузнецову, было возбуждено еще в 2021 году.

Вдова Кузнецова признана пострадавшей стороной. Следствие утверждает, что Разин использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения лицензионных вознаграждений за исполнение песен. Материальный ущерб, согласно экспертизе, сейчас оценивается примерно в 500 млн рублей, однако сумма может быть скорректирована в дальнейшем.

Андрею Разину за вменяемое мошенничество грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее следствие обратилось в суд с просьбой арестовать продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина.

Бывший водитель Разина подтвердил, что продюсер сейчас находится в США.

Ранее Верховный суд отклонил жалобу Разина по вопросу прав на песни группы «Ласковый май».