Премьер Пакистана назвал «гнусным актом» атаку на резиденцию Путина
Пакистанский премьер Шариф назвал удар по резиденции Путина угрозой миру
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал гнусным актом попытку Киева нанести удар по госрезиденции президента России Владимира Путина, и заявил, что эти действия представляют угрозу миру.
Шариф публично осудил попытку Киева нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области, передает ТАСС.
По его словам, «этот гнусный акт» в текущей международной обстановке создает опасность для стабильности и подрывают усилия по достижению мира.
Шариф подчеркнул, что Пакистан выражает солидарность с президентом России, правительством и народом страны.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции Владимира Путина, заявив, что сейчас «неподходящее время» для подобных выпадов на фоне переговоров о прекращении вторжения Москвы.
Китай призвал не допустить эскалации из-за этого происшествия.
МИД ОАЭ выступил с осуждением атаки на президента России и отметил угрозу безопасности страны.
Премьер Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность нападением на резиденцию Путина и подчеркнул важность дипломатии.
Власти Никарагуа заявили о поддержке России после атаки БПЛА.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия пересмотрит переговорные позиции после случившегося.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин лично передал Трампу информацию о готовности России к жесткому ответу на действия Киева.
Эксперты заявили, что Москва имеет полное право на ответ любой мощности.