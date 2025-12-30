Пакистанский премьер Шариф назвал удар по резиденции Путина угрозой миру

Tекст: Вера Басилая

Шариф публично осудил попытку Киева нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области, передает ТАСС.

По его словам, «этот гнусный акт» в текущей международной обстановке создает опасность для стабильности и подрывают усилия по достижению мира.

Шариф подчеркнул, что Пакистан выражает солидарность с президентом России, правительством и народом страны.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции Владимира Путина, заявив, что сейчас «неподходящее время» для подобных выпадов на фоне переговоров о прекращении вторжения Москвы.

Китай призвал не допустить эскалации из-за этого происшествия.

МИД ОАЭ выступил с осуждением атаки на президента России и отметил угрозу безопасности страны.

Премьер Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность нападением на резиденцию Путина и подчеркнул важность дипломатии.

Власти Никарагуа заявили о поддержке России после атаки БПЛА.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия пересмотрит переговорные позиции после случившегося.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин лично передал Трампу информацию о готовности России к жесткому ответу на действия Киева.

Эксперты заявили, что Москва имеет полное право на ответ любой мощности.