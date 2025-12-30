В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах в Европе. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри европейских стран.2 комментария
NYT: Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине
Москва готова занять максималистскую позицию в переговорах с Киевом, об этом говорят официальные заявления главы российского МИД Сергея Лаврова и Кремля, пишут американские СМИ.
Российские власти выступили с заявлениями, намекающими на возможное ужесточение позиции по переговорам с Киевом, пишет New York Times.
В материале газеты отмечается, что похожие заявления сделали и министр иностранных дел Сергей Лавров, и Кремль.
Совпадение подобных заявлений свидетельствует о стремлении Москвы представить Киев главным препятствием на пути к миру. По мнению издания, Москва готова вернуться к более жестким требованиям, которые ранее выдвигал президент Владимир Путин.
Киевский режим попытался атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что президент США Дональд Трамп возмутился действиями украинских властей, и пояснил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.
Ушаков также сообщил, что сам Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.