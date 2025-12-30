Bloomberg: Усманов выплатил 10 млн евро по делу о санкциях в Германии

Tекст: Вера Басилая

Расследование в отношении российского миллиардера Алишера Усманова по подозрению в нарушении закона о внешней торговле Германии было закрыто, передает Bloomberg. Усманов перечислит в общей сложности 10 млн евро в госказну и на благотворительные цели, при этом не признавая вины.

Его адвокаты и прокуратура Мюнхена заявили, что выплата не является штрафом или иной наказательной мерой, а презумпция невиновности сохранена. В 2022 году немецкие власти провели обыски в связанных с Усмановым объектах в рамках проверки возможного нарушения санкций, в том числе по подозрению в расходах на охрану собственности и хранении ценностей.

Власти Германии подозревали, что с апреля по сентябрь 2022 года Усманов через зарубежные структуры заплатил около 1,5 млн евро за безопасность объектов в Баварии и не своевременно сообщил о ювелирных украшениях, произведениях искусства и вине. Защита миллиардера отвергла как связь с компаниями и активами, так и применимость санкционного механизма ЕС.

Достигнутое в Мюнхене соглашение о выплатах последовало за аналогичной договоренностью по делу о возможной отмывке денег во Франкфурте в 2023 году – тогда Усманов также не признал вину, выплатив правительству и на благотворительность 4 млн евро. Ранее он выиграл судебные иски против законности обысков в офисах банка UBS.

Усманов находится под санкциями ЕС и обязался декларировать экономические ресурсы в Германии. Его состояние составляет 19,3 млрд долларов, что делает его шестым по богатству россиянином, по данным Bloomberg Billionaires Index.

Ранее бизнесмен добился судебного решения по поводу публикаций о якобы принадлежащей ему яхте Dilbar.

