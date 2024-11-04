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В Германии закрыли дело против Усманова
Генпрокуратура Франкфурта прекратила расследование по отмыванию денег Усмановым
Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование против Алишера Усманова по подозрению в отмывании денег, так и не найдя доказательств его вины.
Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование по делу бизнесмена Алишера Усманова, пишет ТАСС. Обвинения касались подозрений в отмывании денежных средств, но после более чем двух с половиной лет следствия не удалось доказать состав преступлений. Расследование было завершено в октябре 2024 года на основании параграфа 153a Уголовно-процессуального кодекса Германии.
Адвокаты Усманова, Уве Лембрук и Маркус Готценс, заявили, что прекращение расследования согласовано с условиями, выдвинутыми их клиентом. В рамках договоренности Усманов также решил сделать добровольный взнос на благотворительность. Это решение стало частью завершения дела, однако, детали самого взноса не разглашаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральный конституционный суд Германии отклонил жалобу адвокатов российского предпринимателя Алишера Усманова против обысков на яхте из-за отсутствия достаточных формальных оснований. Суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание генпрокуратурой документов и имущества, изъятых в Германии в рамках следственных действий в отношении Алишера Усманова, и предписал вернуть их владельцам.