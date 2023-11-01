Суд в Германии признал незаконным удержание имущества Усманова

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд удовлетворил требования защиты предпринимателя о прекращении использования прокуратурой изъятых в ходе обысков документов и имущества и об их возврате владельцу, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

По мнению суда, Усманов нуждается в правовой защите, так как генпрокуратура Франкфурта-на-Майне, несмотря на признание постановлений об обыске незаконными, продолжила удерживать имущество.

Защита бизнесмена считает его преследование безосновательным и политически мотивированным, добавили в пресс-службе, оно проводилось с многочисленными нарушениями закона.

В августе Усманов подавал иск в Федеральный конституционный суд Германии в связи с обыском на яхте Dilbar.

Осенью прошлого года на виллах Усманова в Германии прошли обыски. Весной 2023 года сообщалось, что часть обысков на нескольких виллах у озера Тегернзе, в квартире во Франкфурте-на-Майне и на яхте Dilbar были признаны незаконными.