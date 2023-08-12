Усманов подал иск в Германии из-за обыска на яхте

Welt am Sonntag сообщила об иске Усманова в Федеральный конституционный суд Германии из-за обыска на яхте в Бремене

Tекст: Антон Антонов

Усманов полагает, что были нарушены его права на неприкосновенность жилища, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на 67-страничный документ иска. Усманов подал жалобу в суд Карлсруэ из-за ордера на обыск, который был выдан судом Мюнхена и дал основание для обыска на яхте, передает РИА «Новости».

Усманов расценивает обыски как посягательство на его человеческое достоинство. Указывается, что неприкосновенность жилища гарантирована Основным законом ФРГ. В иске сказано, что для санкций против Усманова нет оснований. Также подчеркивается, что якобы нарушенный им пункт закона о внешней торговле является неконституционным, передает ТАСС.

Закон предписывает фигурантам санкционных списков самостоятельно сообщать властям о своих активах. Это противоречит принципу не свидетельствовать против себя, пишет издание.

Федеральный конституционный суд подтвердил получение жалобы. Быстрое решение по иску Усманова маловероятно. Отмечается, что Федеральный конституционный суд не принимает более 90% всех исков.

После введения против Усманова санкций с яхты Dilbar изъяли 30 картин известных художников, включая Марка Шагала. В пресс-службе федерального ведомства уголовной полиции Германии сообщили, что Усманов не может пользоваться яхтой, хотя та и не конфискована. Как заявили в полиции, «замораживание экономических ресурсов» предусматривает «предотвращение использования», включая «продажу, аренду или залог», а также «утилизацию».

Осенью 2022 года на виллах Усманова в Германии прошли обыски. Весной 2023 года сообщалось, что часть обысков на нескольких виллах у озера Тегернзе, в квартире во Франкфурте-на-Майне и на яхте Dilbar были признаны незаконными окружным судом во Франкфурте-на-Майне.