На виллах миллиардера Усманова в Германии прошли обыски

В Германии прошли крупномасштабные обыски в 24 объектах, якобы связанных с российским бизнесменом Алишером Усмановым, которого подозревают в налоговых преступлениях и нарушении санкций.

В операции в среду, 21 сентября, участвовали около 250 сотрудников Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) и прокуратуры Мюнхена. Подозреваемыми являются гражданин РФ и еще четыре человека, речь идет об первоначальном подозрении в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщили мюнхенские следователи на пресс-конференции, передает Deutsche Welle*** (внесено в список СМИ-иноагентов).

По словам главы BKA Хольгера Мюнха, обыск проводился в связи с подозрениями в нарушении санкционного режима: недвижимость Усманова использовалась для извлечения прибыли, что запрещено в рамках европейских санкций. Кроме того, была задержана яхта бизнесмена, чтобы зафиксировать доказательства и установить, кому она на самом деле принадлежит и кто является настоящим бенефициаром.Он добавил, что все эти меры призваны способствовать аресту собственности лиц, против которых введены санкции.

В свою очередь мюнхенские следователи заявили, что в общей сложности обыски прошли на 24 объектах в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге. По словам прокурора, за имуществом обвиняемого в Верхней Баварии следила охранная компания даже после того, как 28 февраля он был включен в санкционный список ЕС. Усманов якобы оплатил услуги охраны, чем нарушил запрет на распоряжение замороженными средствами.

Четверо других подозреваемых обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к нарушению закона, поскольку они предоставляли услуги по обеспечению безопасности или содействовали им и получали оплату.

По данным издания Der Spiegel, обыски прошли, в числе прочего, на вилле Усманова на озере Тегернзе, а российского бизнесмена также обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Баварская телерадиокомпания BR сообщает, что Усманов должен был платить налоги в Германии, поскольку с 2016 года регулярно и подолгу жил в своем доме в Роттахе-Эгерне. Однако он не предоставлял немецким властям налоговые декларации, поэтому сейчас ведется расследование по данному вопросу.

Напомним, в конце февраля ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана и других. В тот же день санкции против Усманова ввела Британия.

Суперъяхта и самолет Усманова также попали под санкции США.

Журнал Forbes сообщал, что власти Германии конфисковали яхту Усманова в городе Гамбург.