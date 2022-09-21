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На виллах миллиардера Усманова в Германии прошли обыски
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В Германии прошли крупномасштабные обыски в 24 объектах, якобы связанных с российским бизнесменом Алишером Усмановым, которого подозревают в налоговых преступлениях и нарушении санкций.
В операции в среду, 21 сентября, участвовали около 250 сотрудников Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) и прокуратуры Мюнхена. Подозреваемыми являются гражданин РФ и еще четыре человека, речь идет об первоначальном подозрении в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщили мюнхенские следователи на пресс-конференции, передает Deutsche Welle*** (внесено в список СМИ-иноагентов).
По словам главы BKA Хольгера Мюнха, обыск проводился в связи с подозрениями в нарушении санкционного режима: недвижимость Усманова использовалась для извлечения прибыли, что запрещено в рамках европейских санкций. Кроме того, была задержана яхта бизнесмена, чтобы зафиксировать доказательства и установить, кому она на самом деле принадлежит и кто является настоящим бенефициаром.Он добавил, что все эти меры призваны способствовать аресту собственности лиц, против которых введены санкции.
В свою очередь мюнхенские следователи заявили, что в общей сложности обыски прошли на 24 объектах в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге. По словам прокурора, за имуществом обвиняемого в Верхней Баварии следила охранная компания даже после того, как 28 февраля он был включен в санкционный список ЕС. Усманов якобы оплатил услуги охраны, чем нарушил запрет на распоряжение замороженными средствами.
Четверо других подозреваемых обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к нарушению закона, поскольку они предоставляли услуги по обеспечению безопасности или содействовали им и получали оплату.
По данным издания Der Spiegel, обыски прошли, в числе прочего, на вилле Усманова на озере Тегернзе, а российского бизнесмена также обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Баварская телерадиокомпания BR сообщает, что Усманов должен был платить налоги в Германии, поскольку с 2016 года регулярно и подолгу жил в своем доме в Роттахе-Эгерне. Однако он не предоставлял немецким властям налоговые декларации, поэтому сейчас ведется расследование по данному вопросу.
Напомним, в конце февраля ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана и других. В тот же день санкции против Усманова ввела Британия.
Суперъяхта и самолет Усманова также попали под санкции США.
Журнал Forbes сообщал, что власти Германии конфисковали яхту Усманова в городе Гамбург.
Назван самый популярный политик Германии
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Министр иностранных дел ФРГ Бербок возглавляет список самых популярных политиков Германии, канцлер Олаф Шольц – на восьмом месте, следует из опроса INSA по заказу таблоида Bild.
На втором месте в рейтинге популярности, судя по данному исследованию, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст, за ним следует глава земельного правительства Баварии Маркус Зедер. Канцлер Германии Олаф Шольц занимает в рейтинге, составленном INSA, восьмую строчку, передает Deutsche Welle** (внесено в список СМИ-иноагентов).
В то же время партии, входящие в германскую правящую коалицию – СДПГ, СвДП и зеленые, судя по данным опроса, на данный момент набирают совместно поддержку 45% избирателей. При этом социал-демократы получили на 0,5 процентного пункта больше, чем в ходе аналогичного опроса, проведенного неделю назад, набрав 18,5%.
Между тем партия «Союз 90»/«Зеленые», которую представляет Анналена Бербок, потеряла поддержку одного процента респондентов. Рейтинг свободных демократов опустился в опросе на 0,5% – до 7,5%. Левые остались на тех же позициях, что и неделю назад, с 5,5% поддержки.
Опрос INSA проводился с 16 по 19 сентября 2022 года, в нем приняли участие 2080 жителей Германии.
Ранее читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за ее визита в Киев.
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В Евросоюзе резко подорожал хлеб
Хлеб в ЕС еще никогда не стоил так дорого, как осенью 2022 года, в среднем в августе рост составил 18% по сравнению с прошлым годом, сообщили в европейском статистическом агентстве Евростат.
Максимальное подорожание зафиксировали в Венгрии – 60%, передает РИА «Новости».
Сообщается, что рост цены на хлеб в ЕС превысил инфляцию, которая в августе поднялась до 10%.
Меньше всего повышение стоимости ощутили во Франции – там оно составило 10%, в Бельгии – 13%.
В Евросате инфляцию объясняют ситуацией на Украине, кризисом с украинским зерном, а также энергетическим кризисом.
Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.
Глава Мюнхенской конференции призвал Германию отправить на Украину танки
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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за поставку на Украину тяжелых вооружений, в частности боевых танков.
«Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать украинских военных <…>. Сюда входит и тяжелое вооружение, особенно боевые танки, которые сейчас нужны украинцам», – приводит ТАСС мнение Хойсгена, которое он высказал в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
При этом он подчеркнул, что, «конечно, Германия не должна осуществлять поставки в одиночку». «Скорее, она должна объединить усилия со странами, располагающими, например, танками Leopard («Леопард»)», – констатировал эксперт.
Государства, по словам Хойсгена, могли бы вместе обучать украинских военных, доставлять танки и обеспечивать их техническое обслуживание. «Германии было бы неплохо взять на себя инициативу в этом процессе», – резюмировал глава Мюнхенской конференции.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал продолжать просить оружие у Запада до завершения конфликта «победой» Киева. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза обсудили в США создание миссии по оказанию военной помощи Украине.
В минувшее воскресенье Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.
В прошлую пятницу лидер СДПГ Ларс Клингбейл заявил, что Германия совместно с союзниками решила не поставлять Украине основные боевые танки западного образца. Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала поставить Украине необходимое вооружение, в том числе танки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву от Берлина танков. Зеленский предположил, что Германия не желает поставлять Украине вооружения из-за барьеров, связанных с нацистским прошлым.
Ранее оружейники Германии предложили властям ФРГ передать Украине 88 старых танков «Леопард» и 100 самоходных гаубиц, а также 100 БМП. При этом в Союзе военнослужащих Бундесвера выступили против отправки Киеву оружия из резервов ВС Германии.
Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 («Панцерхаубитце-2000»), реактивные системы залпового огня Mars («Марс»), зенитные самоходные установки Gepard («Гепард»), систему ПВО IRIS-T («Ирис-Т»), а также планирует передать Киеву еще 50 бронемашин Dingo («Динго») и 2 РСЗО Mars.
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В Германии резко раскритиковали планы Турции стать членом ШОС
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Намерение Турции стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), о котором объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, не должно остаться без последствий, заявил спикер по внешнеполитическим вопросам фракции «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге Юрген Триттин.
«Член НАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай», – приводит его слова Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на интервью политика газете Die Welt.
Триттин отметил, что исключить из НАТО ни одну страну невозможно, а потому призвал «задуматься о принудительных мерах экономического характера».
«НАТО и Евросоюзу нужно задаться вопросом, сколько еще они собираются позволять Эрдогану водить себя за нос», – добавил он.
При этом планы Анкары об углубленном сотрудничестве с Россией и Китаем в рамках ШОС – лишь один из пунктов, которые Триттин считает неприемлемыми. Не менее возмутительным, с его точки зрения, является то обстоятельство, что «Турция препятствует осуществлению контроля НАТО за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию», а также «бурит [нефтяные скважины] в экономической зоне Греции».
«Член НАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай. Эрдоган тормозит процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. И вот теперь он собирается вместе с Ираном вступить в ШОС (Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС 15 сентября 2022 года – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил «зеленый» политик. По его мнению, ответом на все это должна стать «крепкая политика в отношении Турции».
В свою очередь спикер по внешнеполитическим вопросам Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей вместе с «Зелеными» и СвДП в правящую коалицию в ФРГ, Нильс Шмид также раскритиковал намерение Эрдогана сделать Турцию членом ШОС. «С внешнеполитической точки зрения это стало бы дальнейшим символическим шагом прочь от Запада и его ценностей – тяжкая политическая ошибка для будущего Турции», – считает он.
17 сентября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цель его страны – стать членом в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Боррель призвал ввести новые санкции против России
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал ввести новые антироссийские санкции в связи с референдумами на освобожденных территориях Украины, соответствующее заявление распространила пресс-служба главы дипломатии ЕС.
«Будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении России», – сообщил Боррель, отметив, что «все вовлеченные в эти референдумы и другие нарушения международных законов на Украине будут привлечены к ответственности», передает ТАСС.
Боррель также полагает, что референдумы «не могут ни при каких обстоятельствах считаться выражением воли людей, живущих на этих территориях», которые, по его мнению, «находятся под постоянной российской военной угрозой и подвергаются запугиванию».
Он пообещал, что Евросоюз «останется непоколебим в своей поддержке украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности и призывает Российскую Федерацию немедленно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в ее международно признанных границах». Это принятое в ЕС определение украинской территории включает, в частности, Крым.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что осенью у России могут появиться четыре новых региона.
Во вторник глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.
В тот же день Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан Запорожской области обратилось к главе области Евгению Балицкому с просьбой о вступлении региона в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что на референдуме планируется задать три вопроса: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и о вхождении в состав России. Как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, по итогам референдума Запорожская область намерена объявить о независимости в административных границах.
Также во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября. Он сообщил, что жителям республики нужно будет ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России.
В понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. В тот же день ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.
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Вучич отказался принять представленный ЕС документ по Косову
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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не станет принимать документ по Косову и Метохии, который ему представили советники из Евросоюза в качестве дорожной карты решения конфликта.
«Я знаю, какие были идеи. <…> Я достаточно опытен, я уже политический ветеран, чтобы не взять этот документ. Этот документ все еще ждет, чтобы я его взял», – сказал лидер Сербии в интервью телеканалу «Пинк», передает ТАСС.
По его словам, Запад хочет, чтобы мы пустили Приштину в ООН. «Если мы примем это предложение, то больше не сможем исключить Приштину из ООН. А если не примем, то, как говорят хорваты, завтра окажемся в изоляции», – добавил Вучич.
В августе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз получил гарантии от премьера самопровозглашенного Косова Альбина Курти относительно свободного передвижения через границы косовских сербов по их удостоверениям личности.
Ранее Вучич заявил, что руководство Сербии готово принять часть требований косовоалбанских властей в Приштине по въездным документам в край, но при соблюдении определенных условий и гарантиях ЕС.
Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность. Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. Он пообещал, что «сдачи не будет, и победит Сербия». В результате Косово отложило запрет на сербские документы.
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СМИ: Турецкий банк Is bankasi приостановил работу с картами «Мир»
Крупнейший турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир», сообщил телеканал «Халк ТВ».
По данным канала, решение последовало после заявлений о возможных санкциях министерства финансов США в адрес зарубежных финансовых институтов, которые принимают карты «Мир», передает ТАСС.
Напомним, США заявили, что намерены применять санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России. Появились сообщения, что в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир». Утверждается, что банки таким образом исполняют распоряжение турецкого ЦБ.
В Финляндии нашли способ лишить россиян туристических виз
Финляндия попросила Европейский союз включить в список антироссийских санкций туристические визы, соответствующее заявление сделали в МИД страны.
«Финляндия предложила, чтобы для укрепления единства ЕС туристические визы были включены в сферу санкций ЕС. Финляндия считает важным предпринять шаги для достижения единой линии ЕС в отношении визовых ограничений России», – цитирует сообщение финского ведомства РИА «Новости».
Отмечается, что Хельсинки просит рекомендацию Еврокомиссии, по которой страны Шенгенского соглашения, препятствуя въезд россиян на границе, одновременно либо признавали визу недействительной, либо аннулировали ее.
«Если виза гражданина России, которому отказывают на границе, аннулирована или наложен запрет на въезд, видимый в Шенгенской информационной системе (SIS), другие государства-члены могут на основании этого, препятствовать въезду человека в страну на своей собственной границе. Это предотвращает попытки одних и тех же лиц попасть в Шенгенскую зону через другую сухопутную границу или воздушный маршрут», – заключили в МИД Финляндии.
Ранее в Еврокомиссии выказали поддержку странам ЕС, которые приняли решение не пропускать россиян с шенгенскими визами.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.
Европу предупредили о цене отказа от российского газа
Если Европа собирается обойтись зимой без российского газа, ей придется массово остановить производство, говорится в исследовании «Европейский энергетический баланс в новой реальности» компании «Яков и партнеры».
В исследовании сказано, что «амбиция по сокращению зависимости Европы от газа» из России в 2022–2023 годах «без массовой приостановки производства невозможна», Европа не преодолела зависимость, в 2022 году ей нужно или сохранять поставки, или снижать потребление на дополнительные 7–12 млрд кубов, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что такое снижение возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей. Сейчас «в Европе остановлено 70% мощностей по выпуску азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%, выплавка стали снижена на 5%». Процесс остановки производств, вероятно, «продолжится даже в случае мягкой зимы».
Хотя среднее заполнение ПХГ достигло уровня в 85%, выросли поставки от альтернативных поставщиков, снизилось потребление газа, а поставки СПГ выросли на 30%, дальнейшее увеличение темпа поставок, альтернативных российским, в 2022 году затруднено из-за логистики. В частности, терминалы СПГ не связаны с трубопроводной сетью.
«При сохранении текущего сниженного потребления газа европейские страны имеют дефицит газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023 не менее 10 миллиардов кубов даже в случае мягкой зимы, сохранения рекордных объемов импорта СПГ и полного расходования газа своих подземных газохранилищ», – говорится в сообщении.
Есть риски оживления спроса на газ в Китае, холодной зимы или сбоев в цепочке альтернативных поставок. Существует угроза роста дефицита «до 20–30 млрд кубометров». «Все это говорит о том, что европейские страны продолжат сокращать потребление или будут вынуждены увеличить закупки из России», – сказано в исследовании.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не оставят своих европейских союзников «на морозе». Однако американские компании по добыче газа и сланцевой нефти заявили прямо противоположное – что они не смогут нарастить поставки в Европу этой зимой.
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Польша потребовала пояснить слова канцлера Германии о пересмотре границы
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Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох потребовал, чтобы Берлин объяснил слова канцлера Олафа Шольца о возможности пересмотра границы между двумя странами.
Шольц на церемонии вручения премии M100 Media Award в Потсдаме в присутствии бывшего главы Евросовета и нынешнего лидера польской оппозиции Дональда Туска обозначил, что Варшава, требуя репараций от Германии, может столкнуться с требованиями пересмотра польско-немецкой границы.
По словам канцлера, договоренности, заключенные Вилли Брандтом и другими, имеют «большое значение». Он добавил, что граница Польши и Германии была «установлена раз и навсегда». «После сотен лет нашей истории я бы не хотел, чтобы некоторые люди копались в исторических книгах и искали возможности пересмотра того, что было установлено», – передает слова Шольца РИА «Новости».
В свою очередь Солох заявил, что для того, «чтобы вернуть после этих слов доверие, с немецкой стороны, со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать глубоко поясняющие слова».
«Если нет, то мы имеем право интерпретировать это как сигнал, может, не угрозы, но демонстрации, что «это мы, это я, это правительство – являемся гарантией того, что этот вопрос не будет подниматься», – сказал он.
Глава польского Бюро национальной безопасности считает, что свое заявление Шольц сделал именно из-за продолжающегося спора о военных репарациях. «Это совпадение неслучайно. То, что это (заявление Шольца – прим. ВЗГЛЯД) оставлено без попытки как-то не столько затушевать, сколько детально пояснить с немецкой стороны, может вызывать самые плохие ассоциации», – сказал он.
Напомним, власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
Польша собралась защищать Венгрию от Брюсселя
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Власти Польши намерены противостоять решению ЕС лишить Венгрию европейских средств, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.
Моравецкий сказал, что его страна собирается «решительно выступать против любых действий европейских институтов, которые намерены незаконно лишить какие-либо государства-члены средств». «В данном случае, в частности, Венгрию», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.
При этом глава правительства Польши сообщил, что со стороны Будапешта и Брюсселя поступают сигналы, из которых следует, что власти Венгрии разработали план урегулирования спора с Еврокомиссией.
Сама Польша также до сих пор не может получить деньги из европейского пакета восстановления после пандемии коронавируса. Претензии европейских структур касаются проблем с верховенством права в Польше, передает РИА «Новости».
Напомним, ЕС хочет лишить Венгрию поддержки в размере 40 млрд евро, обвиняя власти страны в коррупции, но эксперты уверены, что Будапешт не получит деньги из-за позиции по ситуации вокруг России и Украины.
В ЕК внесли документ о смягчении санкций против угля из России
Европейская комиссия изучает возможность разрешить перевозку угля и удобрений из России, сообщают информационные агентства со ссылкой источники.
Разрешение есть в руководстве по применению антироссийских санкций ЕС, находящихся на рассмотрении, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.
Перевозка некоторых товаров, включая уголь и сопутствующую продукцию, «должна быть разрешена с целью обеспечения продовольственной и энергетической безопасности во всем мире».
Кроме угля указаны удобрения, древесина и некоторые цементные изделия.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае политических решений, противоречащих контрактам российская сторона не станет их исполнять. «Мы вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим, ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь», – сказал он.
Песков объяснил, зачем Путин общается с Макроном и Шольцем
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, зачем российский лидер Владимир Путин продолжает общение с европейскими лидерами, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Зачастую без прямых контактов невозможно довести информацию от первого лица. И нам бывает гораздо лучше, если Путин разъяснит своему визави нашу позицию, чем эту позицию будут, например, кому-то объяснять из-за океана. Все-таки первоисточник – это гораздо надежнее. И, конечно же, любые, самые сложные проблемы, они решаются только путем диалога», – приводит его слова РИА «Новости».
Накануне Шольц заявил, что, несмотря на полярность мнений, необходимо и дальше вести диалог с Владимиром Путиным. Тональность переговоров с российским лидером, сообщил канцлер Германии, всегда остается дружелюбной.
11 сентября Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном акцентировал, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса.
ЕС задумали ввести седьмой пакет санкций против России из-за референдумов в Донбассе
Европейский союз могут ввести седьмой пакет санкций в отношении России в случае признания Москвой референдумов в Донбассе, но возможна блокировка со стороны Венгрии, сообщил портал EURactiv.
По словам собеседников портала, под санкции в таком случае могут попасть лица, участвующие в организации и проведении голосования. Речь может также идти о новых секторальных санкциях. Ряд дипломатов ЕС при этом отметили, что шансы на принятие очередного пакета, по их мнению, невелики, новые ограничения может заблокировать Венгрия, передает ТАСС.
Отмечается, что в ответ на референдумы в Донбассе может ввести ограничения, касающиеся торговли с этими регионами и их финансирования.
По данным портала, в ответ на референдумы ЕС также может ввести санкции против представителей местных властей.
Ранее США пообещали не признавать итоги референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне.
Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал ввести новые антироссийские санкции в связи с референдумами на освобожденных территориях Украины.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
В конце августа Госдеп США пригрозил России санкциями в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации.
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Шольц подчеркнул важность ведения диалога с Путиным
Несмотря на полярность мнений, необходимо и дальше вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk.
«Тональность (разговора – прим. ВЗГЛЯД) всегда остается дружелюбной, несмотря на разные и порой очень разные взгляды на вопрос, которые и были четко изложены, в том числе и с моей стороны. Я считаю важным, чтобы мы вели разговор, но частью процесса также является не питать никаких иллюзий», – приводит его слова РИА «Новости».
По итогам прошлых разговоров с президентом России Шольц отметил некие «подвижки», но заявил, что не увидел готовности Москвы к переговорам.
Ранее Путин в телефонном разговоре с Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы.
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