В Финляндии осудили трех поляков за подрыв банкоматов

Трое поляков осуждены в Финляндии за подрыв банкоматов и кражу денег

Tекст: Денис Тельманов

Окружной суд Оулу приговорил троих граждан Польши к более чем двум годам заключения за кражу с отягчающими обстоятельствами, сообщает Yle.

Решение суда связано с серией взрывов банкоматов, которые произошли на западе Финляндии в конце 2024 и начале текущего года. Преступники украли из банкоматов около 250 тысяч евро; из этой суммы почти 146 тысяч евро не удалось отыскать.

В финской прокуратуре уточнили, что обвиняемые специально прибыли в страну для совершения имущественных преступлений. На судебном разбирательстве они полностью признали свою вину, из-за чего сроки заключения были снижены. Суд, помимо этого, обязал злоумышленников возместить нанесенный материальный вред.

