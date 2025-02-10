Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
В Новосибирске предотвратили кражу двух млн рублей из банкомата
Пытавшихся похитить свыше 2 млн рублей трех жителей Новосибирска задержали сотрудники полиции, по местам жительства подозреваемых нашли поддельные удостоверения полицейских и следователей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Преступники проникли в продовольственный магазин, подобрав ключи ко входу, они планировали вскрыть банкомат, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Они также украли продукты питания на сумму 30 тыс. рублей. Однако скрыться с места преступления не удалось: полицейские задержали злоумышленников при поддержке сотрудников Росгвардии.
Во время обысков в домах подозреваемых были изъяты поддельные служебные удостоверения сотрудников полиции и следственных органов. Проводится проверка на предмет подлинности документов.
Возбуждены уголовные дела, всем троим фигурантам предъявлено обвинение, и они заключены под стражу.
Ранее в Москве 67-летнего мужчину задержали на месте преступления после того, как он вскрыл банкомат с помощью металлической трубы.