Пожилой мужчина вскрыл банкомат трубой в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина приехал в Москву на заработки, он забрел на стройку, нашел там металлическую трубу и решил применить ее, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.

Он вошел в помещение с банкоматами и начал наносить удары по одному из устройств, пытаясь извлечь деньги. В ролике, опубликованном ведомством, запечатлено, как одно из устройств поддалось усилиям, из аппарата выдвинулась подвижная часть.

Злоумышленник был задержан прибывшими сотрудниками правоохранительных органов. На вопрос о мотивах своего поступка мужчина ответил: «Я хотел заработать деньги, чтобы переехать в другой город».

Дело возбудили по статье «Покушение на кражу», подозреваемого арестовали. Мужчина признал свою вину.

В мае 2024 года в Омске смогли вычислить мужчину, ограбившего ломбард, в этом правоохранителям помогла оставленная на месте преступления шапка.