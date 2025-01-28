Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.3 комментария
Пожилой мужчина вскрыл банкомат трубой в Москве
В столице 67-летний мужчина из другого города сумел вскрыть банкомат с помощью металлической трубы, однако его задержала полиция на месте преступления, сообщили в столичной прокуратуре.
Мужчина приехал в Москву на заработки, он забрел на стройку, нашел там металлическую трубу и решил применить ее, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.
Он вошел в помещение с банкоматами и начал наносить удары по одному из устройств, пытаясь извлечь деньги. В ролике, опубликованном ведомством, запечатлено, как одно из устройств поддалось усилиям, из аппарата выдвинулась подвижная часть.
Злоумышленник был задержан прибывшими сотрудниками правоохранительных органов. На вопрос о мотивах своего поступка мужчина ответил: «Я хотел заработать деньги, чтобы переехать в другой город».
Дело возбудили по статье «Покушение на кражу», подозреваемого арестовали. Мужчина признал свою вину.
В мае 2024 года в Омске смогли вычислить мужчину, ограбившего ломбард, в этом правоохранителям помогла оставленная на месте преступления шапка.