Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.17 комментариев
В Омске грабителя ломбардов смогли вычислить по оставленной шапке
Мужчину, ограбившего ломбард в Омске, смогли вычислить по оставленной на месте преступления шапке
Мужчину, ограбившего ломбард в Омске, смогли вычислить по оставленной на месте преступления шапке, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Как сообщили следователи, ограбление произошло в декабре 2023 года. Ранее судимый 44-летний житель Ханты-Мансийска проник в помещение через окно выдачи товаров и на глазах кассира украл деньги и ювелирные изделия на общую сумму около 551 тыс. рублей.
Выехавшие на место преступления следователи нашли в помещении ломбарда шапку грабителя. После проведения генетической экспертизы установили личность и задержали преступника. «Вину в совершении преступления он признал полностью. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы», – рассказали в надзорном ведомстве.
Как сообщалось ранее, в Чувашии мужчина попытался вскрыть банкомат овощерезкой.