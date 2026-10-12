Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
Посол Ли Сок Пэ сообщил о планах Сеула освоить Севморпуть
Власти Южной Кореи рассматривают возможность запуска регулярных торговых рейсов по Северному морскому пути (СМП) после успешного завершения пилотного прохода контейнеровоза.
Правительство Южной Кореи намерено организовать постоянное курсирование торговых судов по Северному морскому пути. Окончательное решение будет принято после того, как специалисты проанализируют результаты первого тестового рейса, завершившегося 12 октября.
«Этот проект крайне важен. Скорее всего, наши профильные министерства и ведомства проведут полноценное исследование на основе результатов этого пилотного рейса, а затем мы рассмотрим возможность организации регулярного сообщения в средне- и долгосрочной перспективе», – заявил «Известиям» посол Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ.
Дипломат отметил, что освоение арктических маршрутов является одной из приоритетных задач для Сеула. В августе корейский контейнеровоз доставил химическую продукцию, подержанные автомобили и запчасти в порты Британии, Нидерландов и Польши, пройдя через Северный Ледовитый океан. Обратный путь в Пусан также пролегал по Севморпути.
Использование арктической трассы позволяет сократить расстояние между Пусаном и Роттердамом на 35% по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Ожидается, что экспериментальный рейс подтвердит возможность экономии до десяти суток времени и снижения расхода топлива почти на 30%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о критической важности укрепления ледокольного флота для развития Северного морского пути.
На развитие Севморпути в 2027-2029 годах решили направить более 100 млрд рублей. При этом Китай уже завершил сезон контейнерных перевозок в Европу по Севморпути.