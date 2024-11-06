Путин заявил о важности ледокольного флота для Севморпути

Путин подчеркнул зависимость планов по Севморпути от ледокольного флота

Tекст: Александра Юдина

В ходе своего выступления на заседании Арктического совета глава государства отметил, что развитие ледокольного флота имеет критическое значение для реализации планов по Северному морскому пути, передает РИА «Новости».

«Укрепление ледокольного флота РФ является ключевым фактором для успешной реализации стратегических планов по развитию Северного морского пути», – подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул необходимость пересмотра тарифов на ледокольную проводку по Северному морскому пути, отметив, что данная мера поможет сделать арктическую транспортировку более эффективной и конкурентоспособной.

Путин сообщил о продолжении строительства новых ледоколов. По его словам, это позволит укрепить ледокольный флот и обеспечить надежное сопровождение судов в арктических водах.

Путин также указал на важность модернизации арктической портовой инфраструктуры. Он заявил, что это позволит улучшить логистику и увеличить грузопоток по Северному морскому пути.

Российский президент предложил собрать специальное совещание по развитию Северного морского пути, подчеркнув, что перед Россией в этом направлении стоят амбициозные цели, а «работы впереди много».

Президент поручил тщательно проработать тему развития Северного морского пути, подготовить все необходимые материалы и обсудить их в комплексе, чтобы выйти на конкретные решения.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин принимает участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», что стало частью программы строительства российских ледоколов, играющей важную роль в контексте географии России и развития Арктики и Северного морского пути.