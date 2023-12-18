Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.0 комментариев
В Чувашии мужчина попытался вскрыть банкомат овощерезкой
В Чувашской республике местный житель пытался вскрыть банкомат отверткой, плоскогубцами и овощечисткой, в это время за ним следил через камеры сотрудник безопасности банка, мужчину отдали под суд, сообщили в региональной прокуратуре.
Инцидент произошел 8 сентября, 46-летний мужчина попытался вскрыть банкомат в одном из офисов банка в городе Канаш, в это время сотрудник безопасности увидел происходящее через камеры видеонаблюдения и по громкоговорителю объявил, что за злоумышленником следят, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
После этого обвиняемый убежал с места преступления. В момент попытки вскрытия в банкомате было свыше 4 млн рублей.
Личность обвиняемого удалось установить. Ему предъявили обвинение в покушении на кражу в особо крупном размере. Дело направили в суд.
В феврале 2022 года двое грабителей в Подмосковье попытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка при помощи газа. Один из двух грабителей погиб в результате взрыва, второй скрылся.