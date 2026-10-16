Новый пресс-секретарь Трампа заявила об отсутствии нормальных туалетов в Китае

Tекст: Игорь Иножарский

Во время интервью консервативному комментатору Джеку Пособецу Закарию спросили, как она совмещает личную жизнь с работой. В ответ она сказала, что победа Трампа в 2016 году вернула Америке величие, пишет Bloomberg.

«Я очень четко помню, как, только что приехав из Китая, подумала: «Как Китай может быть следующей страной на горизонте? У них даже нет нормальных туалетов», – заявила Закария.

Закария ранее жила в Китае с мужем, переехав туда после окончания юридической школы Университета Пеппердайн в Калифорнии в 2011 году и работы в юридической фирме Zhong Lun.

Издание отмечает, что эти слова противоречат курсу Трампа на сближение с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, Закария столкнулась с вопросами о своей юридической карьере, поскольку не сдала экзамен на адвоката в Калифорнии, хотя Трамп называл ее «адвокатом». В Белом доме заявили, что она «обладает уникальной квалификацией и умом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу новый пресс-секретарь Белого дома заступила на пост через шесть дней после предложения. Во вторник Белый дом пригрозил ей увольнением после первого брифинга.