Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Эр-Рияд заявил об угрозе энергобезопасности из-за перебоев в судоходстве
Саудовская Аравия предупредила об угрозе экономике из-за перебоев в судоходстве
Перебои в судоходстве на ключевых торговых маршрутах создают серьезную угрозу для глобальной энергетической и продовольственной безопасности, заявил министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан.
Выступая на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Бангкоке, председатель Международного валютно-финансового комитета Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан подчеркнул важность сохранения свободы судоходства для мировой стабильности, передает ТАСС.
«Войны и конфликты влекут за собой тяжелые гуманитарные последствия, а также значительные экономические издержки и побочные эффекты. Перебои в работе важнейших водных путей и торговых маршрутов также угрожают энергетической и продовольственной безопасности», – отметил министр. По его словам, сбои в цепочках поставок усиливают неопределенность и ценовое давление.
Глава ведомства добавил, что высокие уровни государственного долга и растущая доходность облигаций усугубляют уязвимость многих стран. Кроме того, он указал на риски использования искусственного интеллекта, которые могут привести к углублению экономического неравенства в государствах с низким уровнем дохода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Международный валютный фонд признал продовольственную нестабильность глобальной угрозой.
В понедельник ОПЕК+ заявила о намерении улучшать условия судоходства по всему миру.
В прошлом месяце президент США по просьбе Саудовской Аравии отказался наносить удары по хуситам.