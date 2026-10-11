Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»10 комментариев
Власти Ирана обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что США при поддержке военных ОАЭ занимаются контрабандой топлива в районе прибрежных вод Омана.
Вашингтон организовал нелегальный вывоз нефти на Ближнем Востоке. «Глава центрального командования США руководит операциями по контрабанде, прибегая также к помощи военных ОАЭ», – заявил Резаи, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV.
По его словам, американская сторона использует пять-шесть небольших судов для перекачки топлива на более крупные танкеры. При этом иранские военные каждую ночь наносят удары по этим объектам.
Конфликт между Вашингтоном и Тегераном обострился в конце февраля после серии ударов США и Израиля по иранским объектам. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись атаками. Противостояние привело к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив, что спровоцировало рост мировых цен на топливо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.
В субботу нефтяной танкер подорвался на мине в этом районе.
В четверг иранский МИД пообещал уведомить Вашингтон через посредника о решении по проливу.