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SpaceX опровергла сообщения об использовании Ираном Starlink против США
The Washington Post: SpaceX опровергла данные об ударах Ирана через Starlink
Американская компания SpaceX опровергла публикацию The Washington Post о применении Ирана спутниковой системы Starlink в боевых действиях против США и сообщила об отсутствии свидетельств.
Компания SpaceX назвала заведомо ложным материал The Washington Post, что Иран использовал спутниковую систему Starlink в ходе боевых действий против США, и заявила об отсутствии каких-либо подтверждений этого, передает РИА «Новости».
«У нас нет никаких свидетельств, ни внутренних, ни от Пентагона, о том, что Starlink использовался иранскими войсками. Потому что этого никогда не было», – написала компания в соцсети.
Ранее The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что глава SpaceX Илон Маск в разгар конфликта на Ближнем Востоке в марте узнал о применении Ирана Starlink, пишет The Washington Post.
По утверждению SpaceX, несколько недель назад компания предупредила издание о недостоверности материала, однако статья все равно вышла. Компания заявила, что журналистам, редакторам и издателям Washington Post должно быть стыдно за этот материал.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В конфликте наблюдается затишье, но он остается неурегулированным и сохраняются риски возобновления боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье источники сообщили об использовании Ираном терминалов Starlink для ударов по базам США на Ближнем Востоке.
В пятницу вице-президент SpaceX Чад Гиббс, более десяти лет руководивший развитием Starlink, покинул свой пост.
На прошлой неделе основатель SpaceX Илон Маск заявил о недопустимости использования гражданской спутниковой сети Starlink для наступательных военных операций и участия в конфликте на Украине.