На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
В Сети появилось видео удара Су-34 под прикрытием Су-35 глазами бойцов ВСУ
Военный блогер Дамбиев опубликовал снятое бойцами ВСУ видео удара Су-34
Российский военный блогер Чингис Дамбиев опубликовал видео, на котором бойцы ВСУ сняли боевую работу истребителя-бомбардировщика Су-34 в тандеме с истребителем Су-35 ВКС России.
В интернете появилось редкое видео боевой работы Воздушно-космических сил России, снятое украинскими военными. На кадрах, опубликованных военным блогером Чингисом Дамбиевым, запечатлен полет истребителя-бомбардировщика Су-34 под прикрытием истребителя Су-35, пишет «Российская газета».
Заметившие российскую авиацию из лесопосадки бойцы Вооруженных сил Украины засняли момент отработки Су-34 по цели. Самолет сбросил три фугасные авиабомбы, оснащенные унифицированным модулем планирования и коррекции.
Украинские солдаты со страхом и восхищением отреагировали на полет боеприпасов, изначально приняв их за ракеты. Позже они поняли, что это корректируемые авиабомбы. В итоге снаряды обрушились на соседнюю позицию противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в российских силовых структурах сообщили об уничтожении резервов украинского полка «Шквал» ударами фугасных авиабомб под Павлоградом в Днепропетровской области.
Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в Херсоне.
Минобороны сообщило о нанесении успешных ударов авиабомбами по позициям украинских подразделений в ДНР и Сумской области.