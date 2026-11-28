Минобороны: Уничтожены четыре пункта управления БПЛА ВСУ под Краматорском

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям, артиллерийские расчеты «Южной“ группировки войск во взаимодействии с подразделениями воздушной разведки успешно выполнили огневые задачи на краматорском направлении, в ходе боевой работы обнаружили и поразили пехоту противника, а также укрытия живой силы, в результате чего ликвидированы более 25 украинских боевиков ВСУ», – цитирует сообщение Минобороны ТАСС.

Кроме того, были уничтожены четыре пункта управления беспилотниками на краматорском направлении. Это лишило противника воздушной поддержки на данном участке фронта, добавили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления дронами ВСУ в Сумской области.

Ранее расчет FPV-дронов группировки «Север» уничтожил шесть единиц техники ВСУ в Сумской области.

Также российские операторы беспилотников ликвидировали два пункта управления дронами и укрытие ВСУ на краматорском направлении.