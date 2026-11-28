Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.4 комментария
ВС России уничтожили четыре пункта управления дронами ВСУ под Краматорском
Минобороны: Уничтожены четыре пункта управления БПЛА ВСУ под Краматорском
Артиллеристы группировки войск «Южная» уничтожили четыре пункта управления беспилотной авиацией ВСУ на краматорском направлении.
«Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям, артиллерийские расчеты «Южной“ группировки войск во взаимодействии с подразделениями воздушной разведки успешно выполнили огневые задачи на краматорском направлении, в ходе боевой работы обнаружили и поразили пехоту противника, а также укрытия живой силы, в результате чего ликвидированы более 25 украинских боевиков ВСУ», – цитирует сообщение Минобороны ТАСС.
Кроме того, были уничтожены четыре пункта управления беспилотниками на краматорском направлении. Это лишило противника воздушной поддержки на данном участке фронта, добавили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления дронами ВСУ в Сумской области.
Ранее расчет FPV-дронов группировки «Север» уничтожил шесть единиц техники ВСУ в Сумской области.
Также российские операторы беспилотников ликвидировали два пункта управления дронами и укрытие ВСУ на краматорском направлении.