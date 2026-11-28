Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.4 комментария
Россияне назвали передачу денег вечером главной финансовой приметой
Передачу денег вечером назвали главной финансовой приметой в России
В 2026 году 31% россиян верят в денежные приметы, а самой популярной традицией стал запрет на передачу денег из рук в руки вечером, выяснили аналитики сервиса «Выберу.ру».
О запрете передавать наличные вечером знают около трети респондентов, пишет РИА «Новости». На втором месте оказалась примета не свистеть в доме, чтобы не лишиться денег, – ее соблюдают 29% опрошенных.
Третье место заняла традиция класть купюру перед новолунием на подоконник (25%). Кроме того, 23% участников опроса хранят в кошельке счастливую купюру или монету, а каждый пятый старается не оставлять кошелек пустым.
Отмечается, что 56% респондентов следуют финансовым приметам в повседневной жизни, даже если не считают их действенными. В прошлом году в такие суеверия верили 22% граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мужчины отметили предпочтение держать при себе бумажные деньги по сравнению с женщинами.
Также Центробанк объяснил заметное увеличение объема наличных в обращении формированием запасов населением и бизнесом.
Кроме того, каждому второму россиянину продавцы предлагали оплатить покупку наличными.