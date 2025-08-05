«Известия»: Банки начали массово отказывать россиянам в смягчении условий кредитов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отказ в смягчении условий кредитования получили 80% россиян, обратившихся за реструктуризацией, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка. За второй квартал 2025 года количество заявок на кредитные каникулы увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 233,8 тыс., а запросы на ипотечные каникулы выросли на 30% до 6,5 тыс. обращений.

Объем обращений россиян для реструктуризации по собственным программам банков вырос на 87%, достигнув 1,5 млн. Наиболее популярной мерой среди заемщиков стало увеличение срока кредита для снижения ежемесячного платежа, также часто просят снизить процентную ставку.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что массовые отказы со стороны банков ведут к долговой кабале и росту случаев банкротства среди граждан. В первом полугодии 2025 года банкротами в судебном порядке признали почти 260 тыс. физических лиц, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 36%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России снизил ключевую ставку до 18%. Российские банки начали снижать ставки по рыночной ипотеке. Центральный банк объяснил сохранение нейтрального диапазона ключевой ставки.