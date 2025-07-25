Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
ЦБ объяснил сохранение нейтрального диапазона ключевой ставки
Совет директоров Банка России не обнаружил оснований для изменения нейтрального диапазона ключевой ставки.
«Нет оснований для пересмотра сейчас уровня нейтральной ставки», – отметил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин, передает ТАСС.
В настоящее время установленный Банком России нейтральный диапазон ключевой ставки составляет 6-7%. Такой уровень ставки соответствует инфляции, находящейся вблизи 4%, подчеркнули в ЦБ.
Ранее Банк России снизил ключевую ставку до 18%.