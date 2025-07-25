Банк России снизил ключевую ставку до 18%

ЦБ снизил ключевую ставку на два процентных пункта – до 18%

Tекст: Вера Басилая

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18,00% годовых. Основной причиной стала более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления на фоне замедления внутреннего спроса и возвращения экономики к сбалансированному росту, следует из сообщения на сайте ЦБ.

В официальном заявлении Банка России говорится, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

ЦБ прогнозирует, что при текущей денежно-кредитной политике годовая инфляция в 2025 году составит 6,0–7,0%, а к 2026 году снизится до целевого уровня в 4,0%.

По данным ЦБ, во втором квартале рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,8% в пересчете на год, а аналогичный показатель базовой инфляции составил 4,5%. Несмотря на укрепление рубля и проявление эффектов жесткой денежно-кредитной политики, инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, что может затруднить дальнейшее замедление инфляции.

Экономическая активность продолжает умеренно расти, наблюдаются признаки снижения напряженности на рынке труда, а безработица держится на исторических минимумах. Кредитная активность по-прежнему остается сдержанной, особенно в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, несмотря на сохранение жестких условий.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что для строительной отрасли оптимальной ставкой станет снижение ключевой ставки до 10-12% к концу года.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в июле будут обсуждаться варианты снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов и больше.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в случае продолжения текущих экономических тенденций и ускоренного замедления инфляции.